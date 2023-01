‘UTAPAMO SE U SIROMAŠTVU!’ Vanđelić grandiozno najavio ulazak u politiku: ‘Volio bih da nađemo što mlađe ljude…’

Autor: I.G.

Bivši čelnik Fonda za obnovu i predsjednik udruge ZRIN Damir Vanđelić otkrio je da ulazi u politiku.

“Mi smo najavili da ćemo ući u političku arenu. Razmatramo opcije, radimo na tome i više ćemo reći za nekoliko mjeseci. To nije nešto što si mi priželjkujemo, nego je to izgleda nasušna potreba jer 65 posto ljudi ne izlazi na izbore te su odustali od vjerovanja u opstojnost demokratskog sustava kakvog imamo”.

“Ulazak u politiku je neophodan zato što politički akteri u ovom trenutku ne obavljaju svoju funkciju. A to je ekonomska, ali i sigurnosna stabilizacija”, ističe Vanđelić i napominje kako vjeruje da je do izbora dovoljno vremena da se na našoj političkoj sceni stvori nova politička snaga koja bi mogla ostvariti zapaženi rezultat.





“Utapamo se u siromaštvu i to je ključni problem. Nakon toga ćemo razgovarati o drugim finesama. Svatko od nas ima ideološke preferencije, a bojim se da to privremeno moramo staviti sa strane i baviti se ekonomskim opstankom Hrvatske. Volio bih da nađemo što mlađe ljude koji nikada nisu bili u politici i koji su neiskvareni, da oni budu ti koji će napraviti kompletno novi opus u političkom životu Hrvatske. Prilaze mi takvi ljudi i to mi je drago”, otkriva Vanđelić za Jutarnji list.

Nije mu prvi put

Podsjetimo, ovo nije prvi put da Vanđelić koketira s mogućnošću ulaska u političke vode.

Kada je prošle godine gostovao u HTV-ovoj emisiji Nedjeljom u 2, Vanđelić je voditelju Aleksandru Stankoviću rekao gdje je zapelo tijekom pregovora da bude HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba.

Na pitanje jesu li pregovori propali jer je Andrej Plenković tražio suradnju s Bandićem, Vanđelić je rekao: “Isključivo to, da.”

“Meni je to bilo nepodnošljivo. Moja kći mi je u jednom trenutku rekla: ‘Tata, ja s tobom neću razgovarati ako budeš u koaliciji s Bandićem.’ Ja sam joj na to mogao samo odgovoriti: ‘Ja sam te odgojio, pa valjda sam ja usadio takve vrijednosti u tebe'”, rekao je Vanđelić.

Nije mu žao zbog toga što nije postao gradonačelnik ili premijer jer je osoba koja želi učiniti nešto dobro, kaže.









Osim toga, Vanđelić se u prošlosti nije ustručavao od komentiranja raznih političkih događaja. Često je davao svoj sud o aferi u Ini, gdje je svojevremeno bio i član Nadzornog odbora.