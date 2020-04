UTAKMICA ŽIVOTA MINISTRA MARIĆA: ‘Posljednjih 20 dana gotovo i ne spava’!

Autor: 7dnevno/ Dražen Krajcar

Svaka ozbiljnija kriza u državi padne na njegova pleća, no unatoč tome, on nosi titulu jednoga od najpopularnijih članova Vlade. Ne, nije riječ o premijeru Andreju Plenkoviću, pa ni o sveprisutnom ministru Viliju Berošu, nego o čelnom čovjeku hrvatskih financija Zdravku Mariću, u čijem se resoru ovih dana hvataju za glavu od brige koju im je donijela pandemija koronavirusa, za kojom su uslijedile i financijske, ali i gospodarske nedaće. Borbu resornog ministra njegovi kolege opisuju kao bitku s vjetrenjačama, jer premda on daje sve od sebe kako bi zadržao financijsku stabilnost, niz je ministara s kojima ni prije korona-krize nije uspijevao pronaći zajednički jezik. Sada kada se kriza počela zahuktavati, Marić, svjestan njezinih dugoročnih posljedica, premijera Plenkovića upozorava kako mjere koje se donose ne smiju biti populističke, već promišljene i odmjerene. I sve bi to imalo smisla da se Plenković sa svojom karavanom ministara ne nalazi u predizbornoj godini, koja i za njega samoga u političkom smislu znači opstanak ili odlazak.

Marić posljednjih dvadesetak dana gotovo i ne spava, kažu nam dobro upućeni izvori iz vladajućih redova te tvrde kako po njegovim računicama najgore tek dolazi, i za nacionalnu ekonomiju i za državni proračun koji je u njegovim rukama. On sam, za razliku od većine ministara, protivi se populizmu i basnoslovnim najavama te obećanjima koja nemaju uporišta, no isto tako, za razliku od većine ministara, ne mora strahovati za svoju karijeru čak ni ako HDZ na parlamentarnim izborima ne zadrži vladajuću poziciju, pa mu je zapravo u cijelom ovom košmaru nešto lakše biti racionalan nego njegovim kolegama ministrima koji se nadmeću u obećanjima, od kojih dobar dio nije ni realan ni adekvatno iskomuniciran unutar Vlade. Mariću glavobolju izazivaju sindikati koji iskaču sa svih strana, odbijajući rezanja plaća u javnom sektoru u vrijeme najveće krize svih vremena, s druge strane, tu su ubrizgavanja milijardi u gospodarstvo, a i zahtjevi lokalnih šerifa koji vape za pomoći tijekom krize koja je dovela u pitanje opstanak brojnih gradova, županija, i općina.

Održati balans

U svemu tome ministar financija mora se pobrinuti i za balans između zdravstva i ekonomije koja zbog zdravstvene situacije uvelike pati, a nad glavom mu visi i Europska komisija, s kojom Plenković vodi pregovore za pomoć, no sve je to pod velikim upitnikom jer jedno je obećati, a drugo realizirati. U tom pogledu ne koristi mu previše ministar Marko Pavić koji se u Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova našao zbog političkih makinacija, a ne zbog svojih kompetencija. Pavić je u tu fotelju uskočio kao zamjena za ministricu Gabrijelu Žalac koja je pala zbog afera. Upućeni tvrde da je Marić s njom mnogo lakše i uigranije surađivao, a da s Pavićem ne ide baš glatko. Ono za što se ministar financija zalaže jest pomoć poduzetnicima, međutim, dosadašnji paket pomoći za opstanak poduzetnika iznosi 45 milijardi kuna, što je trećina cijeloga godišnjeg proračuna, a trošak će se penjati do 75 milijardi kuna, dok se državna blagajna neće puniti onako kako je predviđano jer je u pitanje dovedena i turistička sezona, koja neće biti ni nalik na projekcije koje su u Vladi razmatrane uoči krize. Od Marića se očekuje da spasi gospodarstvo, on je pod velikim pritiskom i možda bi doista to i mogao učiniti da ima s kime, svjedoče njegovi najbliži suradnici, dodajući da je ministar financija u sukobu s većinom svojih kolega koji se ne žele solidarizirati.

Naime, svi ministri zalažu se za svoje resore i na taj način, crpeći proračun, žele politički profitirati, a Marićeva boljka uvijek je ista. Novca nema, a sada kada nas kriza stišće, ima ga još manje. Mariću takav pristup u kojemu se on uvijek predstavlja kao glavni negativac i onaj koji zatvara pipu za potrebite sve teže pada, međutim, malo tko za to mari pa su tako uz Plenkovićev blagoslov, a bez njegove suglasnosti, donesene mjere poput tromjesečnog otpisa doprinosa i poreza.

Glavni negativac

On je, naime, savjetovao da se otpis doprinosa i poreza odgodi, a ako bude potrebe, u budućnosti i otpiše, ali te njegove savjete nisu uvažili. Marić je popustio i u tome da naplata PDV-a ide za sve tek nakon što se naplate računi, a uz to, na državni će proračun utjecati i plan pomoći gospodarstvenicima koji je Plenković najavio, a za koji će opet on morati iznaći novac u praznoj državnoj blagajni. To što novca nema, očekivano i logično kod ministra izaziva nervozu, no on smatra da treba razmišljati i o jeseni, koja također donosi neizvjesnost, a još više zabrinjava da za tu neizvjesnu jesen nijedan resor u Vladi trenutno nije ni izbliza spreman. Od rasta BDP-a, prema predviđanjima iz ovog resora, vrlo vjerojatno neće biti ništa jer on ovisi o potrošnji građana, a potrošnje nema niti će to uspjeti nadoknaditi 4000 kuna pomoći za 560 tisuća radnika koje je Vlada osigurala. Tih 4000 kuna je pomoć za preživljavanje, ali isto tako, taj Vladin minimalac je pad plaće, što zabrinjava ministra Marića koji se nada da će s ublažavanjem mjera građani ipak krenuti s potrošnjom, ulažući novac koji su uštedjeli tijekom krize. U Ministarstvu financija upozoravaju kako uz 45 milijardi kuna, u proračunu za funkcioniranje državnih financija valja namiriti i 20 milijardi za redovno financiranje i planirani dug, a da bi se sve to pokrilo, u ovom se sektoru razmišlja o paketu mjera kojima bi se pomoglo građanima. Kad je o troškovima riječ, pita li se Marića, najsigurniji su umirovljenici, čija prava neće biti ugrožena, prema predviđanjima, mirovine bi se i dalje trebale isplaćivati na vrijeme i bez smanjenja, no zato se zaustavljaju sva zapošljavanja, prekinuti su i procesi javne nabave, a Marićeva projekcija predviđa i svođenje troškova svih ministarstava na minimun.

Dodatna zaduženja

Uz to, dio njegove zamisli su i rezovi plaća u državnoj i javnoj upravi, no tu će biti problema jer su izbori pred vratima, a djelatnici u tim sektorima već sada ne pokazuju razumijevanje, upravo suprotno, te prijedloge dočekuju na nož. Ministar financija svjestan je i potrebe za dodatnim zaduženjima, a u koordinaciji s HNB-om, uspio je osigurati šest milijardi kuna spuštajući pričuvu bankama. Manevar je to kojim se novac oslobodio da bi se pozajmio državi, a uskoro će Marić sa središnjom bankom još jednom na taj način pokušati osigurati dodatne milijarde kako bi državne financije bile stabilne i funkcionalne u onoj mjeri u kojoj je to u ovo doba uopće i moguće. Do srpnja bi Hrvatskoj trebalo stići i milijardu eura pomoći od Europske unije – kako nam objašnjavaju Marićevi suradnici, taj je novac zajamčen. I dok Marić Plenkoviću jamči stabilnost uz određene mjere štednje koje će se odraziti i na lokalnu samoupravu, Plenković je Mariću morao zajamčiti da neće formirati nikakav ekonomski stožer koji bi Vladi dijelio savjete na tom polju, a koji bi funkcionirao po uzoru na zdravstveni stožer.

Spekuliralo se da bi se u tom savjetodavnom stožeru trebali naći bivša ministrica Martina Dalić, ali i niz poduzetnika, uključujući i Emila Tedeschija, ali kako sada stvari stoje, od formiranja toga tijela neće biti ništa, i to baš na Marićevo traženje. Naime, prvi blagajnik Lijepe Naše procijenio je da mu takav stožer ne treba jer bi u pitanje doveo njegovu, ali i ulogu ministra gospodarstva Darka Horvata. Kada je to dao do znanja Plenkoviću, on je reterirao te zaključio da mu takvo savjetodavno tijelo ne bi previše koristilo. Ne bi bilo primjereno da Plenković sada pusti nekomu da se petlja Mariću u posao, objašnjava naš sugovornik iz Vlade politički kontekst te premijerove odluke te dodaje da će se šteta od korone, ali i od zagrebačkoga potresa, godinama sanirati, a da se od ministara sada očekuje da naglasak stave na poljoprivredu i da promišljaju o novom smjeru u kojem bi trebao krenuti hrvatski turizam.

Nedorasla izazovu

No, i tu Marić ima ozbiljnih problema jer se ne pouzdaje previše u mjere koje su predstavili ministri poljoprivrede i turizma Marija Vučković i Gari Cappelli. Za Capellija se u Ministarstvu financija priča da je neinventivan, nedorečen i da dosad nije ponudio ni jedno ozbiljno i konkretno rješenje, dok mladu ministricu u Marićevu timu smatraju nedoraslom izazovu koji je pred nama. Naime, većina ozbiljnih europskih zemalja naglasak je stavila na domaću proizvodnju, a tu Hrvatska godinama tapka u mraku pa se ni sada u resoru poljoprivrede ne nude dugoročna i konkretna rješenja. Isto vrijedi i za Ministarstvo turizma. Izostanak tih dugoročnih rješenja, ali i manjak konkretnih prijedloga, izaziva kod Marića veliki animozitet jer se s problemima koji pritišću Vladu bori kao Pale sam na svijetu, a Plenković od njega najviše očekuje. Na njega je stavio sve karte i od njega se nada rješenju koje ne treba samo očuvati državne financije nego i zadržati HDZ na vlasti. Kako sve to postići, pitanje je na koje trenutno odgovor ne zna ni ministar financija, od kojega se usred korona-krize očekuje da odigra utakmicu života.