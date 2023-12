Ustoličio ih Bandić, a Plenković vlada uz njihovu pomoć: Ove ljude svi vide kao nove žetončiće

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Pojam takozvanih žetončića u hrvatskoj je političkoj areni zaživio u vrijeme pokojnoga zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji je zastupnicima iz svojega kluba trgovao kao kakvom robom na seoskom sajmu. Nije, doduše, Bandić mogao trgovati sam, u toj trgovini na nacionalnoj razini uživao je prešutnu potporu premijera Andreja Plenkovića i njegova HDZ-a s kojim se prvi čovjek metropole ispod stola dogovarao i o rukovođenju Zagrebom.

Praksa koju je uveo Bandić, a koja je zaživjela u prošlom sazivu Sabora, nastavila se i u aktualnom, u kojem Plenković, doduše, trguje s nekim drugim likovima, no princip je u svakom slučaju isti, a rezultat očuvanje Plenkovićeve vladajuće većine.

Ono što je u prošlom sazivu Sabora bio bivši SDP-ovac Tomislav Saucha koji je u međuvremenu završio iza rešetaka, u aktualnom je sazivu Hrvoje Zekanović koji je praktički preko noći pretrčao u zagrljaj Plenkovićeva HDZ-a ostavljajući za sobom kolege iz Hrvatskih suverenista, ali i ranije izrečene floskule o ujedinjenju desnice, o čemu je govorio kada se gurao u sabornicu na listama Domovinskog pokreta.

Ništa sporno

Pitanje je što Zekanovića dugoročno očekuje zbog ove usluge koju je odradio za premijera Plenkovića, a kojom se pretvorio u svojevrsnu HDZ-ovu dvorsku ludu, no neupitno je da su on i Plenković suradnju digli na još višu razinu jer se Zekanović nedavno na društvenoj mreži X pohvalio da je njegova Hrvatska demokršćanska stranka postala članicom političke obitelji Europske pučke stranke, čiji je član naravno i Plenkovićev HDZ.

“Hvala svima koji su nam pomogli na ovom putu, posebno partnerima iz HDZ-a”, napisao je Zekanović koji je zahvalio europarlamentarcima Karlu Ressleru, Tomislavu Sokolu, Sunčani Glavak, Željani Zovko, ali i Dubravki Šuici te naravno premijeru Plenkoviću.

Ono što Zekanović nije spomenuo u svojem popisu zahvala jest da je član iste te europske pučke obitelji i srpski predsjednik Aleksandar Vučić, ali to je tema koju i u HDZ-u nerado otvaraju. Kada se govori o Zekanoviću, treba reći kako se on u nešto manje od godinu dana od izbacivanja iz Suverenista krajem 2022. godine pridružio HDS-u, koji je dio HDZ-ove saborske većine, naglašavajući kako ga u HDZ nisu zvali, ali da ni ne kani ulaziti u tu stranku, odbacujući tvrdnje pojedinih političara i predstavnika medija da će postati HDZ-ov žeton.

Pun pogodak

Da Zekanović ipak jest svojevrsni HDZ-ov žeton, moglo se naslutiti onda kada je u medije dospjela njegova prepiska s HDZ-ovim glasnogovornikom Zoltanom Kabokom. “Ovo sa Snoopyjem ti je bilo glupo jer nitko nije shvatio zašto. Alex Brown mu je PR mag, ali je nerazumljivo”, poručio je Kabok Zekanoviću u poruci referirajući se na njegov okršaj sa šefom SDP-a Peđom Grbinom.









“Pojasnit ću. Imaš pravo”, odgovorio je Zekanović Kaboku koji mu je objasnio da to ne treba činiti. Kasnije je Zekanović tvrdio da u porukama nema ništa sporno i da je s Kabokom prijateljski povezan godinama te da su sve fotografirali zastupnici Marijan Pavliček i Marko Milanović Litre koji kradu tuđu korespondenciju. Ta opravdanja javnost, međutim, nije progutala pa je Zekanović na koncu ostao na glasu kao najpoznatiji žetončić vladajuće stranke.









Kao HDZ-ov žetončić spominjan je i saborski zastupnik Milan Vrkljan koji je također odbacivao tu etiketu. “Biti žetončić je protuzakonita rabota i ja to s gnušanjem odbijam. Niti sam žetončić niti ću ikada biti bilo čiji žetončić. Moj 60-godišnji životopis može svjedočiti da sam uvijek bio svoj. No mi nikada nećemo podržati platformu koja se okuplja oko Zorana Milanovića i Peđe Grbina“, tvrdio je Vrkljan svojedobno. Kao HDZ-ov žetončić, osim Vrkljana, spominjan je i bivši šef DP-a te njegov sadašnji kolega iz zastupničkog kluba Miroslav Škoro, ali ni to nikada nije potvrđeno.

Službeno se zato vladajućoj većini pridružio Silvano Hrelja, zastupnik Hrvatske stranke umirovljenika, koji je na izbore išao na listi lijeve Restart koalicije, a kao uvjet za potporu Plenkovićevoj stranci postavio je izmjenu modela obiteljskih mirovina, što je ionako bilo HDZ-ovo predizborno obećanje, no Hrelja ih je, kako je tvrdio, u tome pogurao pa se time pravdala njegova potpora Plenkoviću koja je stigla usred premijerovih sukoba s Radimirom Čačićem, zbog čega je HDZ ostao bez ruke saborske zastupnice Natalije Martinčević iz redova Čačićevih Reformista.

Pripreme za nadolazeće izbore

U kategoriji žetončića spominjan je i nekadašnji zastupnik Pokreta Ante Prkačin, a da je HDZ-ov žetončić, svojedobno je šefu HSLS-a Dariju Hrebaku poručivala zastupnica Dalija Orešković premda treba napomenuti kako i Hrebakova stranka i HNS, ali i zastupnica Marijana Petir s Plenkovićem surađuju od početka njegova aktualnog mandata, a suradnju bi mogli nastaviti i nakon nadolazećih parlamentarnih izbora na kojima se nadaju mjestu na HDZ-ovim listama u takozvanoj točkastoj koaliciji.

Pripreme za nadolazeće izbore u HDZ-u su počele i kad je riječ o potencijalnim žetončićima, a u tom pogledu i u oporbi i u vladajućim redovima mogu se čuti različite verzije priče. Prema jednoj od teorija, HDZ-u bi se nakon izbora mogli pridružiti Socijaldemokrati kojima je Plenković već i javno nudio suradnju. Stranci koju predvode Davorko Vidović i Davor Bernardić nedavno se pridružio HSS Kreše Beljaka te će tako zajednički nastupati na parlamentarnim izborima, nakon kojih ne isključuju mogućnost suradnje s Plenkovićevom strankom.

Kako tvrde upućeni, sastanci pojedinih socijaldemokrata s osobama bliskima Plenkoviću već se održavaju pa se shodno tome neke opcije već pokušavaju i dogovoriti te tako postoji mogućnost da HDZ kao kompromis Socijaldemokratima ustupi poziciju ministra gospodarstva. Tu bi poziciju preuzeo Davorko Vidović koji bi, kako se tvrdi među socijaldemokratima, bio pun pogodak jer ga je uostalom cijenio i pokojni predsjednik Franjo Tuđman.

Posljednja borba

Uz to, Socijaldemokrati bi na suradnju s HDZ-om pristali ako im ovi zajamče da će bivšem šefu SDP-a Davoru Bernardiću dati potporu u utrci za zagrebačkoga gradonačelnika, u koju je on već krenuo organizirajući konferencije za novinare na kojima kontinuirano kritizira aktualnoga zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Osim Socijaldemokrata, Plenkoviću bi se na koncu mogao prikloniti i Beljakov HSS premda oni zasad zaziru od te ideje.

Mogućnost suradnje s Plenkovićevom strankom nije prekrižio šibenski župan Marko Jelić, no upućeni svjedoče kako su njegove šanse baš zbog tog istupa na parlamentarnim izborima svedene na minimum. Odavno minimalne šanse za politiku ima nekadašnji vođa pravaša Anto Đapić, no navodno bi se i on mogao naći na HDZ-ovoj listi za iduće parlamentarne izbore, i to u osječkom kraju, ponajviše zahvaljujući angažmanu Ivana Anušića u Vladi u kojoj je nedavno preuzeo poziciju ministra obrane.

S te pozicije bi, prema nekim tezama, mogao biti glavni pregovarač i za HDZ-ovu suradnju s Domovinskim pokretom, kada i ako za to dođe vrijeme, iako bi Plenković, da se pita samo njega, takvu suradnju najradije izbjegao. Suradnju s HDZ-om i dogovore o Vladi u kojoj bi se našao Pupovac i manjinci izbjeći će zato Pokret, što je jasno dao do znanja predsjednik te stranke Ivan Penava.

Što sa svojom strankom smjera menadžer Damir Vanđelić kojemu se pridružila i bivša ministrica Vesna Škare Ožbolt otkriveno je ovoga tjedna, a upućeni tvrde da bi i on dugoročno s Plenkovićem i nakon svih tenzija ipak mogao pronaći zajednički jezik ako se sa svojom strankom uopće uspije progurati do sabornice, premda u HDZ-u i sada za Vanđelića tvrde da je umislio da je neka veličina, iako je velik samo sebi. Sporazum o predizbornoj koaliciji potpisali su pak nedavno Fokus i Čačićevi Reformisti, i to, kako su rekli, s namjerom da se na centru stvori moćna grupacija i opcija kontra HDZ-u.

Pokretač okupljanja

Prema riječima stranačkog predsjednika Davora Nađija, njihova koalicija pokretač je okupljanja na centru, a s vremenom bi im se trebale pridružiti i druge stranke te snažni pojedinci, što priželjkuje i Čačić, kojemu je ovo posljednja politička borba prije mirovine. Ako se na idućim izborima ne domogne sabornice, Čačić se objektivno rečeno u politici nema više čemu nadati. Preduvjet svih onih koji se ovoj opciji žele pridružiti jest zabrana suradnje s HDZ-om, a Nađi je pak otkrio kako su im zato poželjni partneri IDS i PGS s kojima su pregovori već uznapredovali.

“S HDZ-om nećemo ni pod koju cijenu niti će iz naših redova biti žetončića”, najavio je Nađi. No takvih najava hrvatska se javnost nagledala i naslušala, predsjednik Mosta takve je najave ovjerio i kod bilježnika pa su one već nakon izbora pale u vodu.

Stoga nakon idućih izbora valja očekivati sve moguće opcije, čak i onu da se Most opet priključi Plenkoviću, ali i da se Zekanoviću u podržavanju vladajuće većine pridruži ostatak njegovih kolega iz Suverenista koji bi, surađujući s Mostom, mogli ostati kratkih rukava jer Nikola Grmoja i Nino Raspudić ionako već najavljuju da bi mogli progutati koaliciju sa SDP-om i Peđom Grbinom, koja bi po svemu sudeći, uz male stranke, velikih apetita, možda i Plenkoviću bila najisplativija.