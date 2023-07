Je li moguć ustavni udar? Stručnjak o krizi Milanovića i Plenkovića: ‘Dosta je dramatično, ali…’

Premijer Andrej Plenković želi izvršiti politički udar na ustavni poredak i demokraciju jer Vlada, mimo Ustava, namjerava Vojnu sigurnosno-obavještajnu agenciju (VSOA) staviti pod izravno upravljanje Ministarstva obrane, poručio je u četvrtak navečer u svom čak pet minuta i 30 sekundi dugačkom obraćanju građankama i građanima Hrvatske predsjednik Republike Zoran Milanović.

On je, obrativši se javnosti preko svih nacionalnih televizijskih kanala istovremeno, optužio premijera kako već dugo planira stranački udar na Vojno sigurnosno-obavještajnu agenciju te je zaprijetio da će prema časniku koji prihvati mjesto privremenog ravnatelja VSOA odmah poduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti.

“Umjesto poštivanja ustavne procedure za imenovanje ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije i suprotno ustaljenoj demokratskoj praksi, Vlada je pripremila neustavno rješenje prema kojemu bi privremenog čelnika Agencije postavljao i razrješavao ministar obrane”, upozorio je Milanović i naglasio kako je uvjeren da ovim potezom: “HDZ-ova Vlada sad želi uspostaviti stranačku kontrolu nad Vojno sigurnosno-obavještajnom agencijom koja bi u tom slučaju bila posve izuzeta od demokratskog i civilnog nadzora”.

O ovoj kulminaciji višemjesečnog sukoba dvojice čelnika najviših institucija demokratske vlasti u Hrvatskoj, razgovarali smo sa ustavnim stručnjakom Matom Palićem.

‘Mislim da ne treba pretjerivati’

“To je sinoć djelovalo dosta dramatično, kao da se sprema neki udar na ustavni poredak ili na politički sustav, međutim, ne vidim da je nešto tu sporno, osim što naravno Milanović i Plenković ne komuniciraju. Dakle, loši su odnosi na relaciji predsjednik – premijer, a posebna retorika je prema ministrima u Vladi, primjerice Banožiću ili Grliću Radmanu. Očito je da su ti loši odnosi doživjeli nekakvu kulminaciju i ona se očituje u tome da će VSOA, kako stvari stoje, ako se sada neki nagli preokret ne dogodi u narednih nekoliko dana, ostati bez ravnatelja službe, a odranije još nije imenovan zamjenik ravnatelja, pa se postavlja pitanje tko će, dok se ne usuglase nekad u budućnosti, zapravo upravljati VSOA-om”, objasnio je Palić i dodao:

“To je ukratko nekakva situacija, međutim, da je ugrožen ustavni poredak – nije, da je ugrožen demokratski poredak – nije i mislim da ne treba pretjerivati.”

Dvije opcije

U slučaju vojne obavještajne službe Milanović je sugerirao na poziciju nekadašnje Sigurnosno informativne službe (SIS), preteče VSOA-e, tijekom 90-ih godina. Ta služba bila je pod direktnom ingerencijom ministra obrane koji je imao isključive ovlasti u donošenju propisa o radu SIS-a. Milanović sada tvrdi kako Vlada želi ponovno vratiti taj način upravljanja u VSOA te ju politizirati.

S druge strane, odmah nakon obraćanja predsjednika, ministar obrane Mario Banožić poručio je da HDZ nema namjeru nikoga politizirati, pogotovo ne vojsku.

“Ravnatelja se imenuje prema proceduri koja je poznata, koja se događala već kod nas više puta. Ministar obrane predlaže, supotpisuju predsjednik Vlade i predsjednik RH, o kandidatu se očituje i nadležni odbor Sabora, to je Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i to je to. Nema neke alternativne ili druge procedure kojom bi netko mogao bez drugog aktera izvršne vlasti imenovati v.d.-a ili nešto slično. Dakle, imamo dvije opcije: dogovor i imenovanje ili služba bez čelne osobe, a treća opcija jednostavno ne postoji prema važećim propisima”, kazao je ustavni stručnjak.

Mjere predsjednika

Palić objašnjava i da u slučaju da se dogodi da Vlada ili Ministarstvo postave neku osobu koja bi figurirala kao v.d. ravnatelja VSOA-e, Milanović svakako ima ovlasti za sprječavanje takvih poteza.

“Ako bi se dogodila nekakva situacija, da Vlada ili Ministarstvo na čelo VSOA-e postave neku osobu koja bi bila v.d. ravnatelja, Milanović tu osobu može odmah umiroviti. Postoji Zakon o mirovinskom osiguranju za djelatne vojne osobe. To je lex specialis u odnosu na opći zakon i u njemu postoji odredba prema kojoj vrhovni zapovjednik OS može, ili zbog zasluga, ili iz nekog drugog razloga umiroviti djelatnu vojnu osobu. Tu bih drugi važni razlog obrazložio kao činjenicu da zapravo ta osoba sudjeluje u nelegalnim aktivnostima vezano za upravljanje”, objašnjava

Tko god to prihvati, on će vjerojatno biti momentalno umirovljen, prema istom receptu kako je nekad davno prije predsjednik Mesić umirovio 12 generala koji su poslali javno pismo. Ja bih rekao da će svaki idući postupak izazvati nekakvu reakciju, Milanović ima te ovlasti, osim ako se ne sprema nekakva procedura da mu se oduzmu, međutim, ne vjerujem da se ide u tom pravcu. Sad je samo stvar kako će oni razriješiti tu situaciju u koju su se doveli, a da agencija ne ostane bez osobe koja po zakonu i po ustavu može upravljati službom. Navodno je danas ponovno sjednica za koordinaciju obavještajnih agencija, pa ćemo valjda biti pametniji nakon toga, iako ne vidim konkretno što oni mogu napraviti”, objasnio je Palić i zaključio:

“Ovdje obje grane izvršne vlasti imaju identičan ustavno pravni položaj, dakle, ili dogovor, ili služba bez čelnika, treće opcije nema unutar našeg pravnog sustava, a koja bi se vratolomija sada tu mogla izvesti, ja zaista ne znam jer v.d. ne postoji, nije u Ustavu, nije u Zakonu.”