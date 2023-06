‘Ustaše se uplašiše borbe, Srbi su morali uništiti sotonu’ Učiteljica osnovne škole postala persona non grata, Pupovac komentirao cijeli slučaj

Autor: I.G.

Učiteljica Snežana Šević iz Osnovne škole Borovo postala je persona non grata u Gradu Karlovcu nakon najave njezinog sudjelovanja na državnom stručnom skupu “Srbi u Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu”. Skup, koji je trebao biti održan od 3. do 5. srpnja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te Srpskog narodnog vijeća (SNV), nedavno je odgođen zbog pobune branitelja i čelnika Grada Karlovca. Oni su upozorili na kontroverzne stavove učiteljice Šević o hrvatskim braniteljima i Domovinskom ratu, koje su iznijete u njenoj knjizi “Putevi nezaborava” iz 1996. godine.

Nakon što je vijećnik Domovinskog pokreta Alenko Ribić citirao predgovor iz navedene knjige na jednoj sjednici, u kojem su se nalazili kontroverzni citati o događajima u vrijeme rata, učiteljica Šević postala je predmet velike kontroverze. Ribić je istaknuo da su branitelji iz cijele Hrvatske kontaktirali kako bi ga upozorili na navedene citate. Kao reakcija na to, Grad Karlovac proglasio ju je nepoželjnom osobom.

“Tamo je pisala, citiram, ‘2. svibnja 1991. htjeli su u Borovu Selu izvjesiti šahovnicu. U selu, gdje su dvije-tri kuće Hrvatske, izvjesiti šahovnicu, simbol srama i užasa, bilo je ravno samoubojstvu. I, Hrvati su izvršili samoubojstvo…, naveo je vijećnik Ribić i nastavio s čitanjem: „Ustaše se uplašiše borbe prsa u prsa jer samo njih deset mogu da kolju jednog Srbina. Zbog toga se okrenuše Vukovaru… Tu su ‘hrabri domoljubi’ vadili djecu iz majčinih utroba, nizali lančić od dječjih prstića, silovali srpske žene i djevojke, odsijecali glave, vadili oči, spaljivali ljude i radili sve ono što samo bolesni um može smisliti. Srbi su morali uništiti sotonu…”.





Kontroverzan sadržaj

Nakon reakcija braniteljskih udruga i čelnika Grada Karlovca, Upravno vijeće Agencije za odgoj i obrazovanje donijelo je odluku o odgodi skupa, reviziji programa i premještanju iz Karlovca. Odluku su podržali i županica Martina Furdek-Hajdin te ravnateljica Agencije Dubravka Brezak Stamać. Učiteljica Šević, koja je trebala održati predavanje o Ćopićevoj prozi, povukla se sama iz programa skupa.

Državni stručni skup “Srbi u Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu” trebao je biti dio stručnog usavršavanja za učitelje srpskog jezika i kulture te učitelje i nastavnike povijesti, likovne i glazbene kulture. Skup je trebao obraditi teme koje su dio nastavnih planova i programa u hrvatskim školama. Međutim, kontroverzni stavovi učiteljice Šević doveli su do odgode i promjena u programu skupa.

Reakcije na odgodu skupa su podijeljene. U SNV-u smatraju da je odluka Upravnog vijeća Agencije pogrešna te da se skup trebao održati bez obzira na povlačenje učiteljice Šević. Saša Milošević, glavni tajnik SNV-a, navodi da odluka onemogućava raspravu o ulozi Srba tijekom NOB-a i sugerira namjeru da se Srbe u Hrvatskoj svede na kriminalizaciju u Domovinskom ratu.

Pupovac: ‘Problem je uklonjen, no to je pogrešna odluka’

Milorad Pupovac također izražava nezadovoljstvo odlukom, ističući da se ovim potezom zatvara mogućnost otvaranja povijesnih činjenica i da se negira samostalnost državnih institucija.

“Taj razlog je nađen, a kada je otklonjen, niti to nije bilo dovoljno nego se išlo na odluku o tomu da se skup ne može održati. Mislim da je to loša odluka zbog činjenice da se na taj način onemogućava da Srbi u Hrvatskoj zajedno s nastavnicima povijesti rasprave ulogu Srba tijekom NOB-a. Odluka je loša i zbog toga što se na taj način još jedanput zatvara mogućnost otvaranja ovog pitanja, odnosno zadržavanja toga pitanja kao neželjenog u kontekstu povijesnih činjenica, s jasnom namjerom da se Srbe u Hrvatskoj, ono njih što ih je tu ostalo, svede na kriminalizaciju u Domovinskom ratu. I to je loše. Loše za povijesne činjenice, loše za Srbe u Hrvatskoj, loše za državne institucije koje bi trebale imati neovisnost i samostalnost u realizaciji svojih programa, kaže Pupovac, uz potvrdu da se učiteljica Šević sama povukla iz programa i prije no što je donijeta odluka o prolongaciji skupa”, rekao je.