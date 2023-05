USPJEH PLENKOVIĆA BEZ PREMCA! ‘Ovo su neoborive teze’: Premijer ima razloga za slavlje, sretan je

Autor: I.G.

Nakon sastanka parlamentarne većine premijer Andrej Plenković obratio se medijima. Na početku presice premijer je komentirao vojnu pomoć u vidu 14 helikoptera koje je Hrvatska poslala Ukrajini.

“Ovih 14 helikoptera su donirani Ukrajini i dio njih je otišao. Već su preletjeli taj put. To je još jedna snažna potpora Hrvatske Ukrajini i smatramo da smo time poslali bitnu i svrhovitu podršku. Ukrajina je to tražila. Naši su prijatelji itekako zadovoljni ovom podrškom, a to je samo dio podrške koju smo dali”.

Novinarka ga je upitala za komentar na štrajkove u javnim službama poput sudstva i zdravstva.





“Imamo generalnu situaciju koju bih volio kontekstualizirati. prosječni rast plaća u našem mandatu je 48 posto, dok je za vrijeme Milanovićeve Vlade bio znatno manji. Mi podižemo socijalni standard građana. Radimo na novom zakonu o plaćama koji će obuhvatiti javne i državne službe. Cilj je da se brojne različite kategorije svedu na broj objektivno primjenjivih razreda na sve. Naš je cilj da taj posao riješimo ove godine te da se donesu uredbe koje će se odnositi na državne službenike”, rekao je Plenković.

“Ovo što je ministar izvijestio o ponudi koju je dao, smatram da je to sjajna ponuda. Razumijem da svi žele imati bolje plaće, ali suci su posebna kategorija. Zato s njima ministar razgovara metodološki”, rekao je.

Osvrnuo se na poreznu reformu koju najavljuje njegova Vlada te odgovorio na kritike gradova:

“Sve je ovo politika, sve što radimo je politika. Kako su oni to izračunali? Po kojoj logici? To govore na temelju napisa u medijima koji nisu utemeljeni na cjelovitim saznanjima o reformama. Kada HDZ kaže da će nešto ukinuti, oni su protiv toga, a stalno govore kako treba rezati poreze. Mi nismo u kampanji. Već 7 godina obilazimo svaku županiju i prije svakog posjeta dobijem na prvoj stranici podsjetnika informaciju koliko su im narasli prihodi. Prosjek je 70 posto. Zato te teze pojedinih aktera, koji sve hoće staviti u kontekst i prikazati kao političku smicalicu, jednostavno ne drže vodu. Mi smo za razliku od njih uspješni”, rekao je Plenković.

“Nitko, ali baš nitko nije u minusu. Naš cilj je omogućiti autonomiju i fiskalnu decentralizaciju. Neka se još malo strpe. Reforma će biti dobra jer će građanima omogućiti veće plaće, pa će imati više novaca za sebe i obitelji. Puno je toga na stolu.”, rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na komentare oporbe o sjednici saborskog Odbora za pravosuđe, na kojoj se raspravljalo o radu USKOK-a i DORH-a.









“To su stupidne teze. Ali to je tako. Stavite se u položaj opozicije. Imate Vladu koja ima rejting kao da je jučer dobila izbore. Imaju debilne teze o tome ‘ili Hrvatska ili HDZ’. To stvarno moraš biti glup da kažeš vladi koja je svima povisila plaće i ostvarila najveću zaposlenost ikad, kao i nikad snažniju međunarodnu reputaciju. Turističke sezone, sve jedna bolja od druge. Oni osim tog perpetuiranja nemaju ništa. Ne mogu pobijediti. To tako čvrsto stoji da ne mogu ništa. Sve te teze su toliko jako oborive i jadne da ih ne želim komentirati”, rekao je Plenković.