Uspavano čudovište se budi, geolog upozorava Hrvate: ‘Europi prijeti katastrofa’

Autor: Lucija Brailo

Nakon što je vulkan na jugozapadu Islanda u ponedjeljak erumpirao nakon nekoliko tjedana intenzivne potresne aktivnosti, vlasti su evakuirale gotovo 4000 stanovnika ribarskog grada Grindavika i zatvorile obližnje geotermalne toplice Plava laguna na otoku Reykjanesu. Što još čeka Island uslijed ove najnovije vulkanske aktivnosti, teško je reći, no svakako nas je podsjetila kako je naš planet geološki vrlo aktivan, ali i da nam vulkan ne mora biti blizu kako bismo osjetili direktne negativne posljedice njegove aktivnosti. Mnogi su se zapitali može li kakav vulkan zaprijetiti i Hrvatskoj?

Kroz povijest su vulkanske erupcije mijenjale cjelokupne krajolike te utjecale na naličje Zemlje, ali i uzrokovale izumiranja vrsta. Gomile pepela koje su izbacivale hladile su planet za nekoliko stupnjeva da bi potom nastajao efekt staklenika, pri čemu bi temperatura porasla za oko 14 stupnjeva Celzijevih.

To je uzrokovalo izumiranja vrsta koje se tome nisu mogle prilagoditi. Zato, objašnjava za Dnevno umirovljeni geolog s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Tihomir Marjanac, ne bismo trebali živjeti s nekim lažnim osjećajem sigurnosti da se erupcija neće dogoditi za naših života. Srećom po nas, pa su svi hrvatski vulkani ugasli i zadnji put su bili aktivni jako, jako davno, no daleko od toga da to znači da smo sigurni od vulkanske aktivnosti.

Uzbuna kod Napulja

“Ako nam je najbliži vulkan, ovisi odakle gledamo, ali ako gledamo iz Zagreba, onda je to Gaveznica – Kameni vrh kod Lepoglave, on je bio aktivan prije oko 15 milijuna godina i on je definitivno mrtav. Iz perspektive Splita, najbliži vulkan je bio na Muću, uz cestu za Beare. On je bio aktivan prije više od 100 milijuna godina i to je definitivno mrtav vulkan. Što se tiče vulkanskih pojava u Lici, one su isto tako stare, jedna prije više od 100 milijuna godina, druga prije više od 40 milijuna. Dakle, svi vulkani koji su imali zadnju aktivnost prije više milijuna godina, oni su mrtvi. Na našu sreću”, navodi Marjanac.

Međutim, on ističe kako bismo u Hrvatskoj mogli biti direktno ugroženi od vulkana koji se nalaze na području Napulja u Italiji.

“Genovska ciklona puše na taj način da nama donosi prašinu i pepeo iz Italije. Ako bi se aktivirao jedan od ta dva vulkana koji su na vrlo nezgodnom mjestu, to bi bio problem. Osim Vezuva, zapadno od Napulja je jedan vrlo veliki vulkan – Campi Flegrei, on je uspavan, no manje-više je aktivan. Posljednji put je erumpirao u 16. stoljeću i tada je kao posljedica naraslo jedno novo brdo. On je aktivan na način da oko njega postoji velik broj sumpornih izvora i velik broj potresa. Već je ove godine tamo bila prilična uzbuna zbog tih potresa koji su oštetili i velik broj kuća. Osim toga, u slučaju pojačane aktivnosti, planira se evakuacija oko 40 tisuća ljudi”, navodi Marjanac.

Opasni Vezuv

Druga opasnost je također na tom području, a to je Vezuv. On je također uspavan, kaže profesor, no to ne znači ništa. Bio je uspavan i kada je prije nekoliko tisuća godina, 79. godine nove ere imao erupciju koja je uništila Pompeje. On zna spavati i nekoliko tisuća godina, a onda napraviti veliku erupciju, tvrdi geolog.









“Dakle, imamo ta dva vulkana koja se nalaze jako blizu jedan drugome i ako bi se bilo koji od tih vulkana u napuljskom zaljevu aktivirao, pepeo bi zasigurno došao s ove strane Jadranskog mora. Tako, ako znamo da imamo u Veloj špilji na otoku Korčuli sediment pepela koji potječe od vulkana Campi Flegrei debeo nekoliko centimetara, onda znamo da je on tim pepelom nekad zasuo cijelo područje Dinarida, kao i cijele Hrvatske. Ako bi se to dogodilo, imali bismo vrlo veliki problem. Naime, taj vulkanski pepeo je silikatni pepeo koji je vrlo oštrobridan i predstavlja vrlo veliki rizik za zdravlje. Ako čovjek udahne te čestice koje su vrlo sitne i veličine 0.1 milimetar, čak i sitnije, one ulaze u plućne alveole i uzrokuju unutarnje krvarenje. Ishodi toga su vrlo loši. To je prvi, zdravstveni problem.

Drugi problem je da kada taj pepeo padne, u dodiru s malom količinom vode, on se pretvara u cement. Imamo takve primjere iz Indonezije i drugih područja gdje su vulkani bili aktivni, da kad je taj pepeo pao, on je zacementirao biljke, sve usjeve i sve je propalo. To tlo jest kasnije plodno, no pepeo momentalno uništi sve što raste u tom trenutku na tom području. Za poljoprivredu je to vrlo veliki problem”, objašnjava Marjanac.

Opasnost dolazi sa sjevera

Geolog tvrdi kako nam stvarna opasnost prijeti od vulkana u okolici koji nisu mrtvi pa tako navodi kako opreza nikad dosta kad je riječ o mađarskim vulkanima koji se nalaze uz jezero Balaton. Za njih navodi da su bili aktivni prije desetak tisuća godina. No, kako tvrdi Marjanac, prava opasnost leži u blizini granice Njemačke i Belgije.

“Tamo se nalazi supervulkan Eifel koji je posljednji put bio aktivan prije 13 tisuća godina i koji je i sada potencijalno aktivan. Postoji velika bojazan da se on aktivira, a ako bi se to dogodilo, Europi prijeti katastrofa. Prema nekim izračunima, zona mortaliteta bila bi sve do Hamburga. Dakle, veliki krug promjera od gotovo stotinu kilometara jer radi se o ogromnom vulkanu. To je supervulkan, puno veći od ovih talijanskih. Mi se nadamo da se to neće dogoditi, no problem je što zapravo ne znamo kada će se dogoditi jer ti vulkani imaju takav periodicitet, da se aktiviraju jednom u desetak tisuća godina. Njihovu posljednju reakciju nijedan živi čovjek nikada nije vidio”, kaže nam geolog.

I doista, uspavani supervulkan u Njemačkoj počeo je pokazivati zabrinjavajuće znakove buđenje. Skriven ispod jezera Laacher See nedaleko od Bonna, ovo čudovište je sposobno izbaciti milijarde tona magme, a njegova buđenja događaju se svakih 10 do 12 tisuća godina. S obzirom da se posljednja velika dogodila prije 12,900 godina, znači da je nova samo pitanje vremena. Tada je supervulkan kamenjem i pepelom pokrio više od 1000 kvadratnih kilometara, a nekolicina manjih potresa zabilježenih prošle godine u toj regiji upućuje kako se možda supervulkan budi.

Čudovište se budi

Geolozi smatraju kako bi erupcija mogla dovesti do razaranja širokih razmjera, masovnih evakuacija pa čak i kratkotrajnog globalnog hlađenja jer bi pepeo blokirao Sunce. Eksplozija supervulkana utjecala bi na ogromno područje Europe koje bi se protezalo od zapadnih obala Velike Britanije, sjevera Danske, na jug do sredine Apeninskog poluotoka te na istok do Slovačke. Katastrofa bi zahvatila cijelu kontinentalnu Hrvatsku te dio obale do Šibenika.

“On je definitivno uspavan, no oko njega postoje vulkanska jezera, takozvani marovi u kojima se pojavljuju mjehuri plina. Geolozi ih prate i po njima znamo da postoji aktivnost, da se ispod isplinjava. Međutim, ujedno je to i mjesto gdje se događaju potresi, a potresi prate vulkanizam. Dakle, jedno ide uz drugo, baš kao i na Islandu – prvo idu potresi. No, kad je riječ o njemačkom supervulkanu, ne očekujemo erupciju baš sutra, no ne znamo kada će i hoće li do nje doći. Nije isključeno da se dogodi u idućih sto godina, a možda i prije”, ističe Marjanac koji navodi i kako su supervulkani pritajeni te da uopće ne izgledaju poput vulkana, odnosno nemaju stožac iz kojeg se dimi, već je to relativno ravan teren s hrpom brežuljaka.

“Mi ne bismo trebali živjeti s nekim lažnim osjećajem sigurnosti da se erupcija neće dogoditi za naših života. Možda hoće, a možda i neće. No, ono što moramo znati je da su te erupcije toliko rijetke da ih nijedan živi čovjek nije vidio, tako da mi ne znamo kako se oni točno ponašaju te što i koliko vremena prethodi erupciji. To možemo znati za ove obične vulkane, u Indoneziji, u Japanu, na Kamčatki, no za ove, supervulkane, ne možemo”, zaključuje Marjanac.