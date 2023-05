‘UŠLI STE U POLITIČKO SMEĆE HDZ-a!’ Šeficu DORH-a rešetaju i lijevi i desni: ‘U Austriji i Njemačkoj bi završili u zatvoru’

Danas se na sjednici saborskog Odbora za pravosuđe raspravlja o radu USKOK-a i DORH-a u kontekstu aktualnih događaja. Svoje sudjelovanje na sjednici potvrdila je i glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek.

Oporba, koja je zatražila sazivanje tematske sjednice, smatra da je bivša ravnateljica USKOK-a Vanja Marušić otišla zbog političkog pritiska iz Banskih dvora, a ne prometne nesreće njezinog vozača koja se dogodila prije godinu dana.

Odmah žestoko

Marušić je u ponedjeljak obavijestila Odbor kako neće doći na sjednicu.

Sjednicu je otvorio Mišel Jakšić, a zatim je riječ kratko uzela Karolina Vidović Krišto te je došlo do drame.

“Ovdje je riječ o najvažnijoj temi danas u Hrvatskoj – pravosuđu. Gospođo Hrvoj Šipek vi ste postavili gospođu Marušić. Vi biste gospodine Jakšić da ste neovisno trenutačno prekinuli sjednicu jer je to jedino ispravno. Ovdje nismo radi sebe, nego radi onih koji su nas izabrali. Jedino ispravno je da se prekine rasprava jer se gospođa Marušić nije pojavila i da se zatraži ostavka Hrvoj Šipek”, rekla je na što je Jakšić upao u riječ:

“Ako u startu kažete rekli ste da ćemo se držati poslovnika, a odmah krenete prema Hrvoj Šipek. Ovo ću vam voditi kao da ste tražili stanku”.

Izjavu je dala glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek.

“Bit ću kratka. Današnja sjednica sazvana je na temu rada USKOK-a i DORH-a. Povod je prestanak s radom Vanje Marušić. Ona je prestala obavljati poslove na vlastiti zahtjev i osobnih rasprava. Ministar pravosuđa je dao suglasnost i ja sam 20.4.2023. donijela odluku o njenom prestanku obavljanja poslova ravnatelja.

Isti dan sam donijela odluku o Mostečak. Primopredaja je izvršena 20.4.

Poznata je kao osoba koja je godinama radila Uskoku. Nedvojbeno je stručna. Ima ugled i povjerenje. Zbog činjenice da je u DORH-u radila, upoznata je s predmetima USKOK-a.

Time da sam jednu vrlo iskusnu zaposlenicu iz DORH-a prebacila u USKOK. Mislim da sve moje odluke, a osobito odluka o postavljanju Željke Mostečak, demantiraju sve izjave da sam donijela odluke pod utjecajem politike.

Udarci sa svih strana

Svoje odluke donosim isključivo s ciljem jačanja i neovisnost i stručnosti DORH-a

Pitanje je postavio Nikola Grmoja oko afere Žalac i još jednom pozvao na ostavku.

Hrvoj Šipek je odgovorila: ‘Stalno širite neistine i poluistine!’

Svoju riječ je dao i šef HSS-a Krešo Beljak:

“Objašnjena koja vi dajete vrijeđaju inteligenciju ispodprosječnog stanovnika Hrvatske. Imali smo prije 15 godina 2009. jedan takav odlazak koji je po tog čovjeka završio loše (Sanadera). Mislim da će to završiti sada za nekog drugog tako, nadam se da to nećete biti vi”, rekao je i zatražio stanku.

“Rekli ste da vas OLAF nije kontaktirao. Je li to možda razlog odlaska Marušić? Rezultati rada će biti statistički papir. A statistiku popunjavate tako da proganjate političke neistomišljenike. Kao jedna tipična članica HDZ-a. Mene je DORH zbog minorne riječi jedne minorne stranke gonio. Takve sitnice ćete prikazati u statistici kao da nešto radite, a milijarde nestaju . Vi ste u opasnosti. Ušli ste u političko smeće HDZ-a puno dublje nego što ste i sami svjesni”, rekao je.

Sandra Benčić (Možemo) upitala je još jednom da se pojasni odlazak šefice USKOK-a.

Vidović Krišto još jednom oštra: “U Austriji i Njemačkoj biste završili u zatvoru. Stvorili ste pravni nered, kaos u društvu. Vi ste krivi!”rekla je.

Hrvoje Zekanović pak udara po saborskoj oporbi iako je do prije koji mjesec dana bio istaknuti oporbeni zastupnik.

“Neki tu prozivaju za laganje glavnu državnu odvjetnicu, iako su potpisivali kod javnog bilježnika da neće u koaliciju. To je ta ‘Pinokio’ politika”.

Sandra Benčić: “Netko danas ovdje ne govori istinu. Vi ste gospođo Hrvoj Šipek jasno rekli i danas potvrdili da ‘ste tražili ostavku od Vanje Marušić iz razloga što nije prijavila nesreću vozača. U RH u kojoj ministri, čelnici institucija ne daju ostavke nakon što se izvrše pljačke i kriminali, imaju kaznene prijave i potvrđene optužnice, uzimaju godišnji 6 plu 6 da se bave slučajeva, u toj zemlji zbog prometne nesreće ravnateljica USKOK-a je pozvana da da ostavku. Koliko to neutemeljeno i neuvjerljivo zvuči?! To ni moje 7-godišnje dijete ne bi povjerovao”, rekla je i pitala “kako je došlo do anonimne prijave? Kako je izgledala ta prijava?”

Stiglo pismo

Za vrijeme trajanja sjednice, bivša ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić poslala je pismo javnosti.

“Povodom poziva Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora da kao zamjenica glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske sudjelujem na 55. tematskoj sjednici o radu USKOK-a i DORH-a u kontekstu aktualnih događaja i kadrovskih rješenja, koja će se održati u Saboru 9. svibnja s početkom u 10 sati, obavještavam da nisam u mogućnosti odazvati se navedenom pozivu.

Naime, dužnost ravnateljice USKOK-a prestala sam obnašati iz osobnih razloga, a kako sam to i navela u zahtjevu za prestankom rada koji sam kao ravnateljica USKOK-a 18. travnja 2023. podnijela glavnoj državnoj odvjetnici Republike Hrvatske, a što je istog dana objavljeno u priopćenju Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

Slijedom navedenog, budući da se radi o razlozima osobne prirode, smatram kako nema osnove za njihovo daljnje obrazlaganje”, napisala je.

Riječ je dobio Nikola Grmoja:

“Na HRT-u ste rekli da je Vanja Marušić imala propuste, imate kontradiktorne izjave. Ili je kaos u DORH-u ili nešto opasnije. Zašto niste dali ostavku kad ste razotkriveni kako lažete?”

“Nakon toliko neistina koje neprekidno ponavljate, situacija je takva – nebitno je je li i kad DORH bio obaviješten o odluci Uskoka u predmetu Žalac. Činjenica je da je Uskok donio odluku i zatvorio rad na ovom predmetu. DORH ne može čitati sve spise koje netko ima u radu, oslanjamo se na referate i na ono što kolege izlože”, rekla je Hrvoj Šipek.