USKORO POČINJE SJEDNICA VLADE! Očekuju se mjere protiv trgovaca, hoće li sastavljati i crne liste? HDZ: Ovo je bezobrazluk

Autor: I.G.

Euro je postao nova službena valuta u Hrvatskoj, a mnogi su poduzetnici i trgovci odlučili povisiti cijene. Vlada već nekoliko dana upozorava kako će ti poduzetnici biti suočeni s ozbiljnim posljedicama. Čini se da u Vladi ozbiljno razmišljaju da uvedu crne liste za poduzetnike koji su povećali cijene nakon prelaska na euro.

HDZ je najavio da u 12 sati donose mjere. Izjavu pratite na portalu Dnevno.

“Stop profiterima”, objavili su na Facebooku.





“U 12 sati vlada donosi mjere za zaštitu potrošača, a protiv lovaca u mutnom”, piše HDZ. Dodaju da je to premijer nazvao bezobrazlukom.

Podsjetimo, u četvrtak su se u medijima proširile neslužbene informacije iz vlade da će vlada uredbom propisati da se cijene vrate na one prije uvođenja eura. No kako se doznaje, to nije točno. Referentna točka za cijene prije uvođenje eura bit će kraj prosinca, što znači da vlada očekuje da poslovni subjekti vrate cijene koje su imali krajem prosinca.