Uskoro počinje čistka na Googleu: Pogledajte kako možete spasiti svoje podatke i dokumente

Autor: Dnevno.hr/M.D.

Google će uskoro započeti veliko čišćenje u vlastitim redovima. Na red je stiglo već najavljeno uklanjanje neaktivnih korisničkih računa u najpoznatijem sustavu elektroničke pošte, Gmailu. Do kraja godine će biti trajno obrisani svi računi kojima se nitko nije služio ili se na njih nije prijavio najmanje dvije godine.

To ujedno znači i da će biti obrisani svi sadržaji na Gmailu, ali i na povezanim platformama Docs, Drive, Meet, Calendar, YouTube i Photos. Prvi računi trebali bi biti trajno obrisani već 1. prosinca, no za korisnike nema brige, jer će im na njihovu e-mail adresu, kao i na adresu za oporavak doći poruka s posljednjim upozorenjem, piše Bug.hr.





Čuvanje računa

U svemu tome, postoje i dobre vijesti. Na vrlo jednostavan način moguće je sačuvati korisnički račun na Gmailu od brisanja. Potrebno je prijaviti se na njega najmanje jednom u dvoje godine. Uz to, aktivnostima kojima se može održati aktivnost računa smatra se čitanje ili slanje elektroničke pošte, korištenje Google Drivea, gledanje videa na YouTubeu, preuzimanje aplikacija s Play Storea, pa čak i pretraživanje putem Googleove tražilice ili prijava na neku aplikaciju ili servis koji nije Googleov.

Postoje i iznimke, odnosno računi koji neće biti obrisani zbog neaktivnosti. Riječ je o računima povezanima s aktivnim kanalima na YouTubeu ili s nekom drugom aktivnom Googleovom pretplatom, proizvodom ili uslugom. Pošteđeni brisanja bit će i računi na kojima postoji pozitivna novčana bilanca, poput neiskorištenog poklon bona.

Opravdan potez

No, ostaje pitanje zašto se Google uopće odlučio za tako radikalan potez? Odgovor je vrlo jednostavan: povećanje sigurnosti. Iz tehnološke kompanije ističu kako stari i neaktivni računi uglavnom nemaju dvostupanjsku provjeru identiteta te su zaštićeni slabim, često korištenim ili već provaljenim lozinkama. Hakiranje takvih računa može dovesti do brojnih sigurnosnih problema; od krađe identiteta do toga da će oni postati podloga za širenje daljnih hakerskih napada ili, ako ništa drugo, spamova.

Još ranije, Google je najavio kako će u siječnju 2024. godine ukinuti osnovnu HTML verziju Gmaila, koju uglavnom koriste slabovidne osobe. Basic HTML sadržavao je ranije inačice Gmaila koje su već zastarjele i ne uključuju sve funkcionalnosti. Basic HTML je inače bio dizajniran za sporiju internetsku vezu i starije web preglednike, prenosi tportal.hr.