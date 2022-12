USKORO DAN ODLUKE: Hrvatska se sprema za obuku ukrajinske vojske, posljedice mogu biti ogromne: ‘Uz ovakvo vodstvo, možemo Bogu zahvaljivati da nema rata u Hrvatskoj’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Krajem tjedna na dnevnom redu u Hrvatskom saboru trebalo bi se naći glasovanje o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

Više od mjesec dana oko te se teme vode najveće bitke u hrvatskom političkom ringu, a fokus s brojnim drugih problema pao je u drugi plan.

Iako bi svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru moglo sve odužiti, iz Sabora stižu najave da bi glasovanje trebalo biti u petak.





Sudar titana

Prije samog uplitanja Sabora, rat se vodio između ministra obrane Marija Banožića i premijera i šefa HDZ-a Andreja Plenkovića s jedne strane, protiv ‘predsjednika s karakterom’ Zorana Milanovića u suprotnom taboru. Plenkovićeva Vlada naprasno je zatim napravila zaokret da zaobiđe predsjednikovu ovlast i sve je prebacila u Hrvatski sabor.

Zada je za odluku o početku obuke ukrajinske vojske na hrvatskoj grudi potreba dvotrećinska saborska većina, a iz HDZ-a stižu signali da bi oni to trebali skupiti na vrijeme. No, ako se to ne dogodi, Plenković nema za čime žaliti i ovo će, saznajemo iz saborskih hodnika, biti njegova politička pobjeda kako god ispalo.

Dominacija

Iz premijerovih krugova saznajemo kako Plenkovića više uopće ne brine oporba, pogotovo ga ne brine šef SDP-a Peđa Grbin te su sve odluke koje se tiču borbe za politički rejting usmjerena ka udaru na predsjednika RH.

“Milanović je briljantno zaobiđen, on je sam odbio ideju ministarstva i Banožića oko obuke vojnika i praktički je sam sebi zabio gol. Premijer je to iskoristio i lijepo sve spustio na Sabor pa da vidimo čija mačka crnu vunu prede“, rekao nam je ovaj sugovornik.

Nema nazad

Analitičari su za naš portal u nekoliko navrata napomenuli stvarne probleme i upozorili na slabost obrambenih snaga.

“Mi umjesto da jačamo obranu kao što to rade Mađarska, Finska i druge zemlje, mi ćemo obučavati tuđu vojsku”, rekao je politički analitičar i komentator Karlo Jurak dok je stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila upozorio:









“Uz ovakvo vodstvo, mi možemo Bogu zahvaljivati da nema rata u Hrvatskoj”, rekao je stručnjak.

Geopolitički analitičar i ekspert za međunarodne odnose Branimir Vidmarović upozorio je da Hrvatska nema ni vlastite snage, a kamoli za obuku Ukrajinaca.

“Mi smo nebitni i ovo može biti eventualno prikaz solidarnosti prema Ukrajini. Mi nemamo kapacitete koji su nama samima potrebni, a ne da možemo obučiti vojsku koja će obraniti Ukrajinu od Ruske Federacije”, rekao je Vidmarović.









Da je sve moglo imati drugačiji okus rekao nam je u nedavnom razgovoru izvor iz Ministarstva obrane alarmirajući da je ova odluka na krivoj adresi.

“Vojska nema te kapacitete. Sve je trebalo ići na MUP, ATJ Lučko ima stručnjake i treninge po najvećim svjetskim standardima. To bi bilo dovoljno za obuku Ukrajinaca. Naša vojska nema ni za kruh”, rekao nam je ovaj izvor.

No, bilo kako bilo, dan odluke se bliži i uskoro neće biti nazad.

Putin je svoje rekao

Putinova desna ruka ministar vanjskih poslova Sergej Lavrova upozorio Zapad da se obuka Ukrajinaca na njihovom tlu smatra uplitanjem u rat, a to se direktno tiče i Hrvatske. Posljedice bi, tvrde upućeni, mogle biti velike pa se ostaje nadati da smo zaista dovoljno “mali” da prođemo neokrznuti.