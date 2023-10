USKOK podignuo optužnicu protiv župana Dekanića: Sumnjiče ga za nevjerojatnu laž

Autor: Dnevno.hr

USKOK je podignuo optužnicu protiv Damira Dekanića, župana Vukovarsko-srijemske županije za lažiranje prometne nesreće, odnosno lažnog prikazivanja da nije on nego njegov bratić razbio službeni automobil u vlasništvu županije. Optužnicom je obuhvaćeno još pet ljudi, od čega troje policijskih službenika.

U nastavku prenosimo priopćenje USKOK-a.





“USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv šestero hrvatskih državljana (1970., 1976., 1985., 1968., 1989., 1970.) zbog počinjenja kaznenih djela trgovanja utjecajem, zlouporabe položaja i ovlasti te pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti”, počinje priopćenje.

Pokušali prevariti policiju na mjestu nesreće

“Optužnicom se I. okr. tereti da je kao župan Vukovarsko-srijemske županije (dalje: župan) 17. travnja 2022. u Cerni i Županji, nakon što je upravljajući službenim automobilom Županije uslijed vožnje pod utjecajem alkohola te nedopuštene i neprilagođene brzine kretanja prouzročio prometnu nezgodu u kojoj su oštećena dva osobna vozila te ograda obiteljske kuće, u nakani da izbjegne svaku odgovornost za tako prouzročenu nesreću, s II. okr. vlasnicom oštećenog vozila i III. okr. (svojim bratićem), koji je na njegovo traženje sa svojim osobnim automobilom ubrzo stigao na mjesto događaja, dogovorio kako će u slučaju dolaska policijskih službenika neistinito prikazati da je službenim automobilom Županije upravljao III. okr. i da je do nesreće došlo uslijed izbjegavanja naleta na životinju na cesti, dok se on tom prilikom nalazio na mjestu suvozača”, stoji u priopćenju.

“Kada je policija o prometnoj nesreći zaprimila obavijest putem instalirane aplikacije u automobilu kao i putem dojave očevica, IV. okr. kao pomoćnik šefa smjene Postaje granične policije Županja, V. okr. kao vođa ophodnje i VI. okr. kao vođa očevidne ekipe, iako je izvršenim alkotestiranjem utvrđena istinitost dojave o alkoholiziranosti I. okr. i izvršenim provjerama utvrđeno da III. okr. nije upravljao službenim vozilom županije, pod utjecajem autoriteta I. okr. župana, prihvatili su njegovo traženje da neistinito prikažu da je III. okr. skrivio prometnu nesreću upravljajući službenim vozilom Županije, kao i da neistinito prikažu okolnosti uslijed kojih se prometna nesreća dogodila. Nakon provedenog očevida i poduzimanja drugih službenih radnji te neistinitih izjava II. i III okr. o okolnostima prometne nesreće, na mjestu događaja je III. okr. uručena obavijest da je on počinio prekršaj. Opisanim postupanjem su I. okr. omogućili izbjegavanje prekršajne odgovornosti za uzrokovanje prometne nesreće u alkoholiziranom stanju”, piše.

U nesreći sudjelovao službeni automobil

“Osim toga se I. okr. tereti da je u istom svojstvu, u razdoblju od 17. travnja do 21. lipnja 2022. u Vukovaru i Vinkovcima, nakon što je pod utjecajem alkohola prouzročio opisanu prometnu nesreću uslijed čega je došlo do znatnog oštećenja službenog automobila kao i osobnog automobila te ograde obiteljske kuće, znajući da je službeni automobil osiguran kod jednog osiguravajućeg društva te da je prema uvjetima osiguranja i zaključenim policama osiguranja u obvezi regresno namiriti iznose štete osiguravajućem društvu, s namjerom izbjegavanja te obveze i sprječavanja prava regresnog namirenja osiguravajućeg društva prema njemu, zaposlenicima Županije predao potvrdu policije o prometnoj nesreći, u kojoj je navedeno da je u trenutku nesreće službenim vozilom upravljao III. okr. znajući da to ne odgovara istini.

Na temelju toga je Županija osiguravajućem društvu podnijela odštetni zahtjev za naknadu štete na službenom automobilu, dok je II. okr. osiguravajućem društvu podnijela odštetni zahtjev za štetu na njezinom automobilu i ogradi. Osiguravajuće društvo je u uvjerenju da su predočeni podaci istiniti, nakon izvršene procjene oštećenja, utvrdilo svoju obvezu namirenja štete. Zatim je I. okr. u ime Županije zaključio nagodbu s osiguravajućim društvom o isplati štete od 11.196,76 eura koji iznos je potom i isplaćen Županiji, dok je II. okr. isplaćena šteta na betonskoj ogradi od 1205,48 eura kao i šteta na vozilu od 1486,50 eura. Na taj način je I. okr. izbjegao svoju regresnu obvezu plaćanja štete osiguravajućem društvu koje je oštetio za ukupan iznos od 13.888,74 eura, u kojem iznosu je sebi pribavio nepripadnu imovinsku korist”, priopćili su iz USKOK-a.