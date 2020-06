USKOK ISTRAŽUJE Siniša Varga na čelu HZZO-a izvukao više od 200 tisuća kuna, a ugovorio poslove za više od milijun kuna

Autor: Dnevno/M.V.

Na zahtjev DORH-a, bivši ministar i zastupnik Siniša Varga ostao je bez imuniteta kojeg mu je jednoglasno i bez rasprave ukinulo Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo, a potom je USKOK donio rješenje o provođenju istrage protiv Varge i još dvojice osumnjičenika, javlja Jutarnji list.

On se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, pomaganje u zloporabi, te nezakonito pogodovanje i pomaganje u istom (ne)djelu. Točnije, terete ga da je od svibnja 2012. do kraja siječnja 2013. kao ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje sa 58-godišnjakom kao stvarnim voditeljem poslovanja dva trgovačka društva te 60-godišnjakom, dogovorio izvlačenje novca iz HZZO-a. Imali su za cilj, uvjeren je USKOK, ostvarenje značajne nepripadne materijalne koristi. To su pak postigli ugovaranjem usluga za koje HZZO nije imao stvarne potrebe.

“Okrivljenici su navedeno realizirali putem tri ugovorena posla, za koje je Varga potpisao ugovore s navedenim trgovačkim društvima te Uredom ovlaštenog inženjera u vlasništvu 60-godišnjaka nakon čega je, kako bi se stvorio privid izvršenih usluga, Varga dogovorio izradu općenite i necjelovite dokumentacije”, ističu iz USKOK-a tvrdeći i kako je Varga potpisao sva tri dokumenta o ugovaranju posla, znajući da nisu istinita.

Oni su u HZZO potom dostavili nepotpune podatke koji nikad nisu korišteni za poslovne potrebe tog Zavoda.

“Unatoč navedenom, HZZO je po sva tri ugovorena posla 8. siječnja 2013. u cijelosti izvršio plaćanja u ukupnom iznosu od 256.124,40 kuna za koji iznos je oštećen HZZO i koji iznos su okrivljenici međusobno podijelili”, dodaju iz USKOK-a.

No, Varga je otišao i korak dalje pa je s osumnjičenim 58-godišnjakom dogovorio “da će u okviru svojih ovlasti poduzimati radnje kako bi putem postupaka javne nabave osigurao tom društvu dobivanje unosnih poslova od HZZO-a prema uvjetima koji će mu odgovarati.” Temeljem toga dogovarao se s suosumnjičenim o trenutku raspisivanja javnog natječaja, o sadržaju natječajne dokumentacije te mu je dostavljao podatke HZZO-a koji su se odnosili na plan i predmet nabave.

“Na osnovi te dokumentacije su zaposlenici trgovačkog društva 58-godišnjaka, a po njegovu nalogu, sačinili dokumentaciju za javno nadmetanje, na temelju koje je potom I. okrivljeni (Varga o.pa) raspisao javni natječaj za nabavu usluga održavanja i čišćenja, na kojem je kao ponuditelj izabrano upravo trgovačko društvo II. okrivljenog 58-godišnjaka”, dodaje USKOK.

Za kraj, zaključuju kako je prema njihovom izračunu, temeljem prikupljene dokumentacije, Varga osigurao trgovačkom društvu 58-godišnjaka, 2013. godine osigurao poslove vrijedne 634.227,78 kuna, a 2014. godine 686.586,51 kuna.