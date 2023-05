‘UŠAO SAM U MRTVI RAZRED I VIDIO SVE!’ Doktor Stijačić stigao među prvima u školu smrti: ‘To što smo mi vidjeli…kolege su problijedjele’

Autor: Dnevno.hr

Aleksandar Stijačić, liječnik Hitne pomoći koji je među prvima stigao na mjesto masakra u OŠ Vladislav Ribnikar, u potresnoj ispovijesti za Blic televiziju opisao je što je proživio tog užasnog jutra.

Upozoravamo čitatelje da je ispovijest dr. Stijačića vrlo potresna jer slikovito opisuje sav osjećaj strave i bespomoćnosti koju su prvi liječnici i policija doživjeli kada su u školi zatekli tijela osmero djece i školskog portira bez znakova života.

“U školi prvo leži muškarac, stariji, to je bio portir koji je poginuo. S desne strane je onaj stol gdje su dvije dežurne učenice. Jedna je na stolu, druga dolje na podu. I lijevo, pored klavira, još jedna djevojčica. Mrtvi sigurno, jer imate iskustva i jasno vam je da su mrtvi”, ispričao je doktor Stijačić.





Zatim je rekao da je idući užas ‘koji se ne može režirati ni da ga napravi najbolji scenograf američkih horor filmova’ bio ulazak u, kako je to nazvao ‘mrtvi razred’.

“Otvarate vrata i unutra je brdo tijela djevojčica i dječaka koji leže ubijeni. Užas jedan koji ne možete zamisliti. Ne znate tko je to učinio ni što se događa. Uopće ne znate koliko ste sigurni, može li vas netko ubiti. Jer smo mi tu došli maltene tog trenutka kada i patrola policije. Sve je bilo otvoreno, nije bilo ograđeno. I sad ono što je stvarno teško, definirati tko je živ, a tko nije”, rekao je liječnik.

Koliko je prizor u razredu bio potresan svjedoče i njegove riječi da se nada da to nitko nije snimio i neće nikada vidjeti.

“To što sam ja vidio i moje kolege, neki su problijedili. Napravili su posao i nakon toga su sjedili i gledali u daljinu. Nakon 30 godina rada to da vidite, to nije normalno”, kaže doktor Stijačić.

Objasnio je i da je jako teško prihvatiti da dijete može tako nešto napraviti.

“Badava što smo mi pohvaljeni, devet ljudi je mrtvo, na licu mjesta, znači u glavu, pogodci bez promašaja. I kako će sada živjeti taj razred? Mnogo je pitanja na koja nema odgovora”.









A onda je doktoru Stijačiću stigao telefonski poziv i još jedna drama.

“Najveća tragedija koju sam doživio… Jedna moja kolegica koju osobno znam, zove me i moli da joj pomognem. Ne može naći kćer, bila je dežurna učenica. Ja shvatim da je to dijete mrtvo, leži ubijeno. I što da odgovorite na to pitanje? Ništa, lagao sam, nisam joj smio reći. Što da joj kažem? Da, eno, mrtva je unutra”, ispričao je Stijačić.

Rekao je i da je nakon svega prvo u ruke uzeo mobitel i nazvao svoju djecu koja su starija, da im čuje glas, da vidi jesu li živi.









Podsjetimo, Kosta K. (13) u srijedu je pucao u svoje školske kolege, ubivši osmero djece i portira.