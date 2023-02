URSULA STIGLA U KIJEV! ‘Drago mi je što sam se vratila’, europska svita dolazi u Ukrajinu: Ne nose samo dobre vijesti

Više desetaka najviših dužnosnika EU dolazi u Kijev u četvrtak s obećanjima o još više vojne, financijske i političke pomoći.

To je simbolično putovanje koje ima za cilj istaknuti podršku Ukrajini dok se bliži prva godišnjica ruske invazije.

Stigla je i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, koja je na Twitteru objavila fotografiju s kijevskog željezničkog kolodvora.

“Dobro je vratiti se u Kijev, četvrti put od ruske invazije. Ovaj put, s mojim timom povjerenika. Ovdje smo zajedno kako bismo pokazali da EU stoji uz Ukrajinu čvrsto kao i uvijek. I da još više produbimo našu podršku i suradnju”, napisala je.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023