URSULA IPAK NEĆE NA VELIKU FUNKCIJU! Nove zavrzlame oko idućeg šefa NATO-a: Stigao rezolutan demanti

Autor: Mia Peretić

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nije u utrci za sljedeću glavnu tajnicu NATO-a, rekao je u subotu glasnogovornik Komisije za dpa.

Naime, britanski tabloid The Sun objavio je informaciju da bi von der Leyen na mjestu šefice NATO-a mogla naslijediti Jensa Stoltenberga, koji odlazi u rujnu, no glasnogovornik Europske komisije tvrdi, to su neutemeljena nagađanja.

The Sun je napisao i da bi Von der Leyen, u slučaju da se stvarno kandidira za funkciju u vrhu NATO-a, mogla naići na žestok otpor Velike Britanije zbog sumnji da je loše vodila oružane snage dok je bila njemačka ministrica obrane.





Stoltenbergov mandat je, u ožujku 2022. produljen do 30. rujna 2023. To se dogodilo nedugo nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. On je na toj dužnosti gotovo devet godina.

Nedavno se, u jeku sukoba u Ukrajini spekuliralo da bi se ovom 63-godišnjaku mandat mogao ponovno produljiti. Istodobno su diplomati komentirali kako bi takva odluka mogla ostaviti dojam da se NATO ne uspijeva dogovoriti u pogledu imenovanja novoga šefa NATO-a.