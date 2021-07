URŠA RAUKAR OBJASNILA PORIJEKLO SVOJE IMOVINE: ‘Rekli su mi, ako ti to ne tražiš natrag, uzet će netko drugi, neće to biti javno dobro’

Urša Raukar, saborska zastupnica platforme Možemo! izjavila je kako je sve nekretnine koje je navela u imovinskoj kartici dobila obiteljskim nasljeđem te u procesu povrata imovine u posljednjih 15-ak godina, rekla je za Večernji TV.

Kako kaže, taj proces povrata, još uvijek nije gotov. Zato je odlučila krenuti u proces denacionalizacije još 1996., kad je to postalo moguće prema Zakonu o povratu imovine. Nije joj, kaže, tada imalo smisla tražiti imovinu koja je oduzeta prije 60 godina, no odlučila se na to nakon što su je potaknuli prijatelji i pravnici.

“Rekli su mi, ako ti to ne tražiš natrag, uzet će netko drugi, neće to biti javno dobro. Stoga sam odlučila da ću se boriti da se ta imovina vrati u moju obitelj”, rekla je Urša Raukar prilikom gostovanja na Večernji TV-u.

Odgovor na prozivke

Na prozivke da je najbogatija članica Možemo! i na reakcije javnosti na njezinu imovinsku karticu rekla je:

“Nije mi uvjerljivo”, kazala je, da je baš ona najbogatija od svih koji su obveznici ispunjavanja imovinske kartice.

“Rekla bih da postoji mogućnost da su se imovine drugih prikazivale u nekom manjem vrijednosnom registru. Dok sam ispunjavala karticu, nisam željela prikazati aproksivativne ili podcijenjene vrijednosti, niti sam razmišljala da će to prouzročiti toliko negativnih reakcija. Ispunjavala sam je sa željom da prikažem apsolutno sve što posjedujem kao primjer transparentnosti koja je nužna pri obavljanju javnih dužnosti”, istaknula je Raukar i dodala da razumije negativne reakcije u dijelu javnosti kao posljedicu frustracija nepravdama i lošim upravljanjem u državi.

Prapraunuka Ivana Kukuljevića Saksinskog

Otkrila je kako je šume u Klenovniku, koje je navela u kartici, dobila natrag prije pet, šest godina, nakon gotovo dvadeset godina sudskog procesa. Osvrnula se i na slučaj u kojem je nagodbom od Grada Zagreba dobila odštetu jer je kuća koju je njen otac naslijedio od svoje majke u Podsusedu srušena bez pitanja 1986. godine, pa je sud presudio u njenu korist nakon 25 godina procesa.

Ona je, inače, nasljednica Ivana Kukuljevića Sakcinskog koji je prije 178 godina održao prvi govor na hrvatskom jeziku u Hrvatskom saboru. On je njezin prapradjed.









“U mojoj obitelji uvijek smo bili ponosni na svog pretka, ali nismo mislili da smo zbog toga posebni ili vrijedniji od drugih”, opisala je U. Raukar-Gamulin svoje podrijetlo. Prisjetila se i medijskih početaka aktualnog zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, navodeći prosvjed u Varšavskoj protiv garaže ispod Cvjetnog trga kao vrijeme kad ga je zaista upoznala.

‘Politička snaga u usponu’

Tu su bitku, rekla je, možda izgubili, no tad je stvorena energija, na kojoj je kasnije nastao Zagreb je naš! i Možemo!, a koja je sad postala politička snaga u usponu.

“Taj trend se dogodio jer u državi vladaju okolnosti s raširenom korupcijom, netransparentnošću, socijalnim nepravdama, izostankom pravih rješenja za nagomilane probleme pa je politička opcija koja se odlučno suprotstavlja tim anomalijama neophodna, zbog toga su nas ljudi prepoznali”, rekla je.

Istaknula je kako je odlučila zamrznuti mandat u Gradskoj skupštini kako bi se u potpunosti posvetila zastupničkom radu u Saboru, a zbog toga je odlučila i otići iz Zagrebačkog kazališta mladih, gdje, kako je rekla, planira još jednu predstavu u listopadu, nakon čega će se posve posvetiti političkom radu.









‘Povjerenstvo će odlučiti’

Nije još sigurna, rekla je, hoće li se vratiti u Skupštinu niti hoće li se baviti gradskom politikom, no njeno djelovanje u Saboru, rekla je, dijelom je bavljenje i Gradom. Sve poteze Tomislava Tomaševića koje je povukao dosad pozdravlja, pa čak i one zbog koje je Povjerenstvo za sukob interesa pokrenulo predmete protiv nove gradske vlasti.

“Povjerenstvo će se o tome očitovati, iako se nisu očitovali kad su na isti način birani članovi uprave prije četiri godine. Ne vidim u tim recentnim odlukama problem, narocito s obzirom na okolnosti u kojima su donesene. No, poštujemo povjerenstvo, zato sam i svoju karticu ispunila tako detaljno, iz poštovanja prema toj instituciji”, zaključila je.