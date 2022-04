UROTA IZ ZAGREBA PROTIV HRVATSKOG PREDSTAVNIKA U SRBIJI! Žigmanov nakon ulaska u Skupštinu: ‘Pripiti djelatnik konzulata priznao je da nisu imali dobrog trojanskog konja’

Autor: Valneo Kosić

Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV), Tomislav Žigmanov, na izborima koji su se održali prije koji dan u Srbiji, kao prvi na listi koalicije “Zajedno za Vojvodinu – Vojvođani”, postao je zastupnik u novom sazivu Skupštine Srbije.

Žigmanov je tako jedini predstavnik Hrvata u Skupštini Srbije, ali i predstavnik Hrvata u Srbiji. Hrvatskoj manjini mjesto u parlamentu nije zagarantirano kao primjerice manjinama u Hrvatskoj, a koalicija DSHV-a i manjinskih zajednica u Vojvodini uspjela je osvojiti oko 30 tisuća glasova i tako osigurati mandat.

“Riječju, političku relevantnost DSHV-a vratili smo na velika vrata”, rekao je Žigmanov nakon izbora koje je komentirao i za portal Dnevno.

Tijekom svoje političke karijere, Žigmanov se susretao s brutalnim prijetnjama od strane ljudi bliskih aktualnom predsjedniku Aleksandru Vučiću. Dobro se pamti kako je Vojislav Šešelj, nakon što je drugostupanjskom presudom MICT-a osuđen na deset godina zatvora zbog zločina nad vojvođanskim Hrvatima u selu Hrtkovcima 1992. godine, izjavio da je “ponosan na svoje zločine” te da ih je “spreman ponoviti, počevši s Tomislavom Žigmanovom.

U svojim novinskim istupima, Žigmanov je bio kritičan prema politici prema hrvatskoj manjini u Srbiji, a progovarao je i protiv velikosrpskih težnji i politike Aleksandra Vučiću.

*Tijekom obraćanja predsjednika Aleksandra Vučića povodom pobjede na nedjeljnim izborima, dotaknuo se i vas rekavši kako mu je drago što ste ušli u Skupštinu te da vas osobno poznaje. Istaknuo je kako ste što se njega tiče mogli izaći na izbore i na listi SNS-a. Kako to komentirate i biste li ikada prihvatili takvu suradnju?

“Da, mi se poznajemo već više godina, komunicirali smo i uspješno surađivali u rješavanju dvadesetak konkretnih problema hrvatske zajednice u Republici Srbiji, osobito tijekom 2019. i 2020. godine. Što se tiče njegova iskaza da je DSHV mogao ići na listi SNS-a reći ću da glede toga nije bilo nikakvog njihova poziva niti posljedičnih razgovora. Kada je pak riječ o eventualnoj suradnji, ona bi ovisila o sadržaju ishoda pregovora, a na stolu bi bilo cijeli set pitanja: sudjelovanje Hrvata u procesima donošenja odluka; pozitivni i inkluzivni pristup tijela vlasti, dakle bez zaprječivanja, u segmentima ostvarivanja manjinskih prava i institucionalnog razvoja hrvatske zajednice; politike suočavanja s prošlošću u Srbiji bi se morale okončati na način javnog komemoriranja stradanja Hrvata iz Vojvodine, osobito u Srijemu, tijekom 1990-ih; zaustavljanje državnog intervencionizma u identitetski prostor po pitanju pripadnosti Bunjevaca hrvatskom narodu; realizacija nekoliko konkretnih kapitalnih projekata kao što je osnutak i izgradnja Hrvatskog školskog centra u Subotici…”

*Koje teme mislite aktualizirati u Skupštini kada krene zasjedanje?

“Odnosit će se na one sadržaje koji su bili dio naše predizborne platforme: europske integracije, koje uključuje napredak u vladavini prava i razvoju institucija, napose kada je riječ o pravima nacionalnih manjina i pratećem institucionalnom okviru i politika financiranja. Drugo, decentralizacija i ravnomjerni razvoj, osobito za područja i naseljena mjesta u kojima u značajnijim postotcima žive Hrvati s ciljem da se stvaraju perspektive za opstanak i razvoj hrvatske zajednice. Treće, rješavanje otvorenih pitanja Hrvata u Vojvodini – od integracije Hrvata u srbijanskog društvo, do izgradnje pozitivnih politika priznanja Hrvata u Srbiji.”

*Biste li se po čemu mogli ugledati na Milorada Pupovca i njegov pristup rješavanju problema Srba u Hrvatskoj?

“Učimo se od svih, pa i od kolege Milorada Pupovca, napose kada je riječ o procesima institucionalne izgradnje zajednice i umijeća suradnje s vlastima! Naravno, to je vrlo teško primjenjivati u slučaju Hrvata u Srbiji, budući da je društveni položaj ovdašnjih Hrvata uvelike nepovoljniji, i to od formalno-pravnog statusa, preko stupnja razvija demokracije i vladavine prava, preko ne naklonjenijih odnosa predstavnika vlasti glede integracije Hrvata u srbijansko društvo.”









*Kazali ste kako je izborni proces imao deficita te ste spominjali “Crnogorski scenarij”. Možete li detaljnije objasniti na što ste pritom mislili? Također, govorili ste o “katastrofalnom miješanju hrvatskog veleposlanika s ciljem da ne uspijete”. Kako se točno miješao i podrivao vaš uspjeh i koji su po vama motivi takvog ponašanja?

“‘Crnogorski scenarij’ počiva na ideji razbijanje kohezije i slabljenje mobilizacijskih potencijala u manjinskoj nacionalnoj zajednici putem penetracije “novih” ljudi u društveni prostor zajednice, koji će onda provoditi, uz podršku onih koji su ih i angažirali (vlast ili tajne službe!) sljedeće aktivnosti: generirat će razdor na način da će bezrazložno no gotovo nihilistički kritizirati postojeće vodstvo; služit će se lažima i objedama; unosit će nemir; medijski će biti izuzetno promovirani od strane većinskih medija; stvorit će se medijska slika o hrvatskoj zajednici kao incidentnoj zajednici; javni prostor u hrvatskoj zajednici bit će pun negativnosti, što će ljude odbijati da se angažiraju u njoj… Posljedice takvih aktivnosti vidjet će se u svakoj situaciji koja pretpostavlja zajedničko djelovanje, kao što su nesumnjivo izbori. Sve se to preslikalo i u hrvatsku zajednicu u Srbiji, s tim što nije ostvaren glavni cilj – a to je da Hrvati ne uspiju na izborima dobiti svoga zastupnika u srbijanskom parlamentu, što se dogodilo u Crnoj Gori. Druga je razlika u odnosu na Hrvate u Crnoj Gori bila u hrvatskoj zajednici u Srbiji ta što je u tome izravno sudjelovao i veleposlanik Republike Hrvatske Hidajet Biščević i konzul u Subotici Velimir Pleša s njihovim suradnicima! Oni su još prije dvije godine organizirali i provodili pravu urotu protiv mene, u čemu nisu uspjeli jer, kako je to priznao u jednom trenutku pripit djelatnik konzulata “nije se mogla osvojiti utvrda DSHV-a iz vana, a nisu imali dobrog trojanskog konja“, no nastavili su unositi razdor u zajednicu, organizirali su paralelnu strukturu, plasirali lažne informacije u Zagreb, klevetali me, ucjenjivali moje najbliže suradnike, pačali se u kadrovsku politiku, jeftino docirali i dijelili isprazne savjete, koristili medije u Hrvatskoj u “ratu” protiv mene…”

*Slažete li se s ocjenama da je demokracija u Srbiji u krizi?









“Takve ocjene su iznosile gotovo sve međunarodne, bilo vladine bilo nevladine, organizacije, pa nemam razloga u to sumnjati. S druge strane, i moja empirijska iskustva u sudjelovanju u političkom životu takve ocjene potvrđuju.”