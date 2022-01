EUROPARLAMENTARCI I ZASTUPNICI HDZ-a: ‘Ili će se uvažavati prava sva tri naroda ili neće biti mirne i stabilne BiH’

Autor: Dnevno.hr

Zastupnici HDZ-a u Europskom parlamentu bili su na današnjoj sjednici Hrvatskog narodnog sabora BiH kako bi se iz prve ruke upoznali s aktualnom situacijom u Bosni i Hercegovini.

Kako je novinarima rekla Željana Zovko, u misiji su utvrđivanja čitavog konteksta aktualne situacije u BiH, dokle se stiglo s izmjenama Izbornog zakona i što oni kao predstavnici HDZ-a RH i europarlamentarci mogu učiniti da bi kolegama u Europskom parlamentu razjasnili situaciju.

Tomislav Sokol kazao je da je Europska unija jako heterogena s vladama 27 zemalja različitih političkih opcija koje imaju različite poglede na situaciju u BiH.

‘Konstitutivna prava sva tri naroda ili nema stabilne BiH’

Karlo Ressler naglasio je kako je 2022. prijelomna godina za BiH.

“Mi ne vidimo da je pravo svakoga pojedinca u suprotnosti s nekakvim pravom etničke zajednice, u ovom slučaju tri konstitutivna naroda kako je uspostavljeno Ustavom BiH. Ključna poruka koju mi pokušavamo prenijeti u Europskom parlamentu je ili će se uvažavati konstitutivna prava sva tri naroda, pa tako i Hrvata kao najmalobrojnijeg, ili neće biti mirne i stabilne BiH koju svi želimo”, poručio je Ressler.

Ono što hrvatski eurozastupnici stalno naglašavaju u svojim istupima u Europskom parlamentu, kazala je Sunčana Glavak, jest to da u BiH žive Hrvati koji su građani Europske unije. “Ono što je važno naglasiti je da je dijalog jedino moguće rješenje. Bez dijaloga nećemo doći do konačnog rješenja, a to je da Hrvati imaju osigurana svoja prava. Europski put BiH jasan je, kao i naša snažna potpora BiH na tom putu”, kazala je Glavak.

O sankcijama Dodiku

Na novinarsko pitanje hoće li Europska unija poput SAD-a uvesti sankcije prema Miloradu Dodiku, hrvatski europarlamentarci podsjetili su da se vanjskopolitičke odluke u Europskoj uniji donose konsenzusom te su ocijenili da u ovom trenutku nije realno očekivati da će se to dogoditi.