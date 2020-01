Urnebesne reakcije na otkriće o Krstičevićevoj kući: ‘Otvaram biznis, ispunjavam imovinske kartice po kućama’

Autor: Dnevno

Ministar obrane i potpredsjednik vlade Damir Krstičević u imovinskoj je kartici gotovo prepolovio vrijednost i površinu obiteljske vikendice u Žaboriću pored Šibenika. Još jedan ministar u Vladi Andreja Plenkovića ima problema s upisom nekretnina. Stigle su i prve reakcije na ovu vijest.

Davor Huić, predsjednik Udruge poreznih obveznika Lipa, osvrnuo se na najnoviju aferu ministra Krstičevića na Facebooku.

“Ne bih htio da ispadne da se sprdam s krajnje ozbiljnom temom, ali je li to posrijedi neka oklada, ili sto? Netko zeli dokazati da se CIJELA jedna vlada moze skinuti na imovinskim karticama? Jos samo tri-frtalj godine do kraja mandata – 14 down, five to go ….”, napisao je.

“U ratu imate bojišnicu, i ljudi ginu. U politici imate imovinske kartice, i HDZ-ovci lažu”, komentirao je Bojan Glavašević na Twitteru.

U ratu imate bojišnicu, i ljudi ginu. U politici imate imovinske kartice, i HDZ-ovci lažu. pic.twitter.com/csV95ltjMZ — Bojan Glavasevic (@bglavasevic) January 29, 2020

Reagirala je i čelnica stranke Pametno Marijana Puljak: “Otvaram biznis, ispunjavam imovinske kartice po kućama”, napisala je na svom Facebook profilu.