Uragan Beryl opustošio Jamajku, raste broj mrtvih: ‘Ovo je katastrofa, sve je nestalo’

Uragan Beryl pogodio je Jamajku jakim vjetrovima i kišom u srijedu nakon što je proteklih nekoliko dana ostavio razoran trag preko manjih karipskih otoka. Oluja četvrte kategorije s vjetrovima do 215 km/h pogodila je južnu obalu otoka. Broj poginulih u snažnom uraganu kategorije 4 popeo se na najmanje 10, ali se očekuje da će i dalje rasti.

Hitne službe žurile su evakuirati ljude iz područja ugroženih poplavama. “Užasno je. Sve je nestalo. U svojoj sam kući i bojim se”, rekao je Amoy Wellington, 51-godišnji blagajnik koji živi u južnoj župi Svete Elizabete na Jamajci. “To je katastrofa”.

Žena je umrla u župi u Hanoveru na Jamajci nakon što je stablo palo na njezinu kuću, rekao je Richard Thompson, vršitelj dužnosti glavnog direktora jamajčke agencije za katastrofe u intervjuu za lokalne vijesti. Gotovo tisuću Jamajčana bilo je u skloništima do srijede navečer, dodao je Thompson.

Hurricane Beryl’s eye closing in on Jamaica right now, sliding about 50 miles south of Kingston. Cuban radar loop from Pilon via @BMcNoldy pic.twitter.com/GuQdcr6cta

— Michael Lowry (@MichaelRLowry) July 3, 2024