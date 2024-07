Uragan Beryl nastavlja svoju razornu putanju: Odnio je šest života, proglašena ‘zona katastrofe’

Autor: B. D.

Jamajka je trenutno pod okrutnim udarima uragana Beryl, koji će nakon što pohara tu karipsku državu nastaviti putanjom uništenja prema Kajmanskom otočju. Nakon toga uragan će pogoditi poluotok Yucatan te zatim Meksički zaljev. Očekuje se da će razorno djelovati na mjesta u Meksiku i Texasu.

Beryl je stigao na Jamajku, no dio uragana s najjačima vjetrovima još se približava. Njegova istočna strana i dalje je uperena prema Haitiju, gdje će vjerojatno uzrokovati poplave.

Upozorenja su i dalje na snazi za Jamajku i Kajmanske otoke te za dijelove Yucatana te za sjeverni Belize. Stanovnicima Jamajke je rečeno da trebaju ostati na sigurnom dok uragan ne prođe.

Animation of Hurricane Beryl’s intensity evolution alongside storm-following GOES-East infrared satellite imagery from 18 UTC 28 June to 12 UTC 2 July. The brief weakening period shown in this graphic was associated with an eyewall replacement cycle (ERC). pic.twitter.com/5DI5TCNzMb — Dr. Kim Wood (@DrKimWood) July 2, 2024









Gubit će snagu do kraja tjedna

Beryl će se do kraja tjedna kretati putanjom zapad-sjeverozapad te će proći kroz Karipsko more. Postupno će gubiti snagu, no i dalje će predstavljati značajnu opasnost.

Prolomi kiše na Jamajci mogli bi potrajati kroz noć, što će vjerojatno izazvati poplave i nastanak klizišta. Ovo će vjerojatno biti najjači uragan koji je pogodio Jamajku u gotovo 17 godina, od uragana Deana 2007. godine.

Beryl će se tijekom noći sa srijede na četvrtak približiti Kajmanskim otocima, posebno Velikom Kajmanu te će izazvati poplave zbog olujnog udara, jakim vjetrovima i obilnim kišama. Ovo bi mogao biti najjači udar na Veliki Kajman od uragana Palme u studenom 2008. godine.









U Kingstonu su ljudi spremni na najgore

Uragan će Yucatan pogoditi u petak ujutro, a poplave i jaki udari vjetra vjerojatno će potrajati cijeli dan. Neki računalni modeli predviđaju da bi Beryl mogao napraviti zavoj prema sjeverozapadu u zapadnom dijelu Meksičkog zaljeva i usporiti. To otvara mogućnost da se kreće bilo gdje od istočne meksičke obale do Teksasa negdje u nedjelju ili rano u ponedjeljak.

Beryl bi trebao izgubiti snagu do trenutka kada dosegne jugozapadni dio Meksičkog zaljeva zbog vjetrova i interakcije s kopnom, no i dalje bi mogao prouzročiti značajne posljedice na obalu Zaljeva. Očekuje se da će ponovno ojačati prije konačnog udarca.

U glavnom gradu Jamajke Kingstonu ljudi su zakucali prozore, ribari su izvukli svoje brodove iz vode, a radnici su rastavili reklamne ploče uz cestu kako bi ih zaštitili od jakih vjetrova.

Heartbreaking scenes emerging from Union Island, Grenadines 🇻🇨 after #HurricaneBeryl. PM Gonsalves says local comms are down. UNICEF is on standby to assess the situation & deliver life-saving supplies to affected populations in the Eastern Caribbean. 📷: Dr Ralph Gonsalves pic.twitter.com/RF9zbZcIJc — UNICEF Eastern Caribbean (@UNICEFECA) July 1, 2024

Proglašena ‘zona katastrofe’

“Vrlo smo zabrinuti zbog širokog spektra životno opasnih učinaka na Jamajci,” uključujući olujni udar, jake vjetrove i bujične poplave, rekao je Jon Porter, glavni meteorolog u AccuWeatheru.

Jamajka je bila pod izvanrednim stanjem jer je otok proglašen zonom katastrofe nekoliko sati prije dolaska uragana Beryl. Premijer Jamajke Andrew Holness rekao je da će proglašenje zone katastrofe ostati na snazi sljedećih sedam dana. Također je najavio policijski sat širom otoka između 6 sati ujutro i 6 sati navečer u srijedu.

Dok je Beryl prolazio kroz Karipsko more, spasilačke ekipe na jugoistočnim otocima raširile su se kako bi utvrdile razmjere štete koju je uragan nanio na otoku Carriacou u Grenadi.

NEW: Drone footage released shows the utter destruction #HurricaneBeryl has caused in Hillsborough, in #Carriacou #Grenada 🇬🇩💔🙏🏾 Hillsborough is the main town, port and shopping area on the island of Carriacou. 📸: Alvin Cudjoe on FB pic.twitter.com/XKr2Gvqn0p — Sinai Fleary 🇬🇩🇻🇨 (@S_Fleary1) July 2, 2024

Kaos u drugim karipskim državama

Prijavljeno je da su tri osobe poginule u Grenadi i Carriacouu, a još jedna u Svetom Vincentu i Grenadinima, rekli su službenici. Dvije druge smrti su prijavljene u sjevernoj Venezueli, gdje je pet ljudi nestalo. Oko 25.000 ljudi u tom području također je pogođeno jakom kišom od Beryla.

Jedan smrtni slučaj u Grenadi dogodio se kad je stablo palo na kuću, rekla je ministrica okoliša Kerryne James za Associated Press. Rekla je da su Carriacou i Petit Martinique pretrpjeli najveću štetu, s desecima uništenih kuća i poslovnih objekata u Carriacouu.

Premijer Grenade Dickon Mitchell rekao je u utorak da nema struje, da su ceste neprohodne i da je moguće povećanje broja smrtnih slučajeva “mračna stvarnost.” Premijer Svetog Vincenta i Grenadina Ralph Gonsalves obećao je obnoviti arhipelag. Napomenuo je da je 90% kuća na Union Islandu uništeno i da se “slična razina razaranja” očekuje na otocima Myreau i Canouan.