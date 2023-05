‘UPRAVO TO MALIŠANI IZ MOSTA NE MOGU OPROSTITI!’ HDZ zapaprio oporbi, pohvalili se uspjehom: ‘Loša vijest za zlonamjernike’

Autor: Dnevno.hr

HDZ s premijerom Andrejom Plenkovićem na čelu krenuo je u pripreme za mega izbornu godinu koja je pred nama te se na svim frontovima slažu kockice kako izvući maksimum iz triju izbora koji dolaze.

Tako se osim što u tišini snimaju koga bi mogli zakapariti za koju ruku više nakon izbora i s kime bi mogli u postizbornu koaliciju ako za tim bude potrebe, na papir stavljaju svi uspjesi ove vlade, odnosno ono što Plenković i HDZ smatraju svojim djelom.

Sve su im nabrojali

Ne propuštaju trijumfirati ni nad oporbom koja i dalje ne zna tko pije, a tko plaća pa su tako na Facebooku nabrojali sve za što oporba nije bila:





“Jalna oporba, posve očekivano, opet zaziva ‘kataklizme’, najavljuje ‘smak svijeta’ i ‘ustavnu krizu’, predviđa ‘slom mirovinskog sustava’. Itd. Kada god naša VladaRH donese mjere koje pomažu hrvatskim građanima, oni tvrde da će to rezultirati – propašću. Tako su tvrdili da će u #COVID pandemiji „400.000 Hrvata dobiti otkaz“; da je #LNG terminal „neisplativ“ & „štetan“; da će #HEP „krahirati“, a HRvatska država „pasti na koljena“ zbog subvencioniranja struje svim građanima i – što sada svjesno prešućuju – svim lokalnim jedinicama; da će ograničavanje cijena ključnih prehrambenih proizvoda dovesti do “potpune nestašice”, a limitiranje cijena goriva do zatvaranja, do sloma „stotina benzinskih postaja“; da će projekt narodnih obveznica propasti jer ih „nitko ne želi kupiti“. Itd”, nabrojili su u HDZ-u.

Sve suprotno

“A što se stvarno dogodilo? Sve suprotno od zlogukih proroštava oporbenih Nostradamasu & Babi Vangi. Hrvatska ima najveći broj radnih mjesta u povijesti. U našem mandatu 15 zaposlenih ide na 1 nezaposlenog, dok je u onome #SDP omjer bio je 4:1. Za vrijeme premijera Andrej Plenković – pri čemu ne računamo novo povećanje primanja od 1. siječnja uslijed 6. kruga porezne reforme – prosječna je plaća porasla za više od 50%. A u 4 nesretne Milanovićeve godine u #BanskiDvori za samo – 2.8%! I to je upravo ono što nam posrnula partija, NE Možemo, MOST-ovi mališani & ostatak oporbe ne mogu oprostiti! Za te je zlonamjernike loša svaka vijest koja je dobra za HRvatsku i Hrvate”, napisali su na Facebook stranici HDZ-a.