‘UPRAVO POKAZUJU DOKAZE!’ Pernar ima ‘oči i uši’ na sudu u Zambiji, objavio sve: ‘Moj izvor javlja, optužba ukazuje na štambilje’

Autor: I.G.

Ročišta u slučaju hrvatskih državljana optuženih za trgovinu djecom nastavljaju se ove sedmice u Visokom sudu u Ndoli. U srijedu su se na sudu pojavile osobe koje su navodno pokušale posvojiti djecu iz Demokratske Republike Kongo, gdje je takva praksa zabranjena. Među svjedocima koji su trebali svjedočiti bio je i hrvatski političar i aktivist Ivan Pernar.

Pernarov iskaz je odgođen zbog njegovog trenutnog zdravstvenog stanja. Prema njegovim riječima, u utorak je dobio dijagnozu teške bolesti – malarije.

"Imam malariju, sreća u nesreći da nisam vitamin C imao kod sebe jer bi inače tim liječio. Spasio me djelatnik apoteke koji me testirao. Vitamin C ne može malariju riješit jer je to parazit", napisao je Ivan Pernar dodajući da ne zna za sebe i da se počeo rušiti u ljekarni", napisao je Pernar u svojoj objavi, izražavajući zabrinutost za svoje zdravlje nakon što se osjetio loše u ljekarni.





No, malarija Pernara nije spriječila da putem aplikacije Telegram svoje pratitelje informira o tijeku suđenja.

“Tužiteljstvo na sudu trenutno pokazuju hrvatske putovnice djece”, rekao je Pernar i nadovezao se.

“Trenutno pokazuju dokumente iz Konga o posvajanju!”, a nakon nekog vremena uslijedila je i poruka.

“Optužba ukazuje na štambilje na tim dokumentima. Sud je uvažio te dokumente kao dokaz!”.

Komentirao je i koliko odvjetnika brani optužene.

"10 optuženih brani 7 odvjetnika. Odvjetnik optuženih tvrdi da te dokumente ne bi trebalo prihvatit kao dokaz", napisao je.









“Ako sam dobro razumio moj izvor odvjetnik optuženih kaže da putovnice Hrvatske ne bi trebalo prihvatit kao dokaz optužbe jer su djeca Kongoanci. Zvuči mi nevjerojatno takav argument. Zato ostavljam mogućnost da nije dobro prenesena informacija”.

“Suđenje je gotovo za danas”, napisao je Pernar.