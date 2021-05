UPRAVO! NOVI POTRES TRESE HRVATSKU! Građani prestravljeni: ‘Uuu ovo je jako zveknulo, udar, tresla se kuća’!

Okolicu Siska pogodio je novi potres.

Kako javlja EMSC, potres magnitude 2,4 po Richteru s epicentrom 19 kilometara od Siska zatreso je područja pogođena potresom.

“Udar,hučanje i trešnja kuće,Tutnjava i lagana tresnja, Tutnjava, trzaj, Nebojan, Streslo i to dobro, Uuu ovaj je jako zveknooo”, samo su neki od komentara na EMSC-u.

M2.4 #earthquake (#potres) strikes 19 km W of #Sisak (#Croatia) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/msAwT5NCpC

