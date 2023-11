Upravo bizarni cringe: ‘Hajde, recite mi molim vas da su vas hakirali’

Autor: Marcel Holjevac/7dnevno

Tjedni pregled Marcela Holjevca čitajte samo na portalu Dnevno.hr

SDP-ova Peta kolona: Recite da su vas hakirali

Počeo mi je iskakati oglas na kriptičnu i patetičnu stranicu “dostojanstvo.hr”. Pa kako na očito predizbornoj stranici nije pisalo tko stoji iza nje, išao sam provjeriti: SDP. Onda su se nakon par dana razotkrili. Da nisam prethodno provjerio, mislio bih da im je tu reklamnu kampanju netko podmetnuo. Da se HDZ sprda s njima.





Jer, PR agencija koja ju je radila je, kako kaže kolega Ivan Hrstić, zaradila svaki cent – koji im plaća HDZ.

“Hrvatska ne stoji dobro, ni nama ne ide dobro. Pridruži se!” Baš tako piše na plakatu. Dakle, poruka biračima je – pridružite se onima kojima ne ide dobro. Pa ni vama neće ići dobro. Možda to nije bila namjera autora, ali to je ono što plakat stvarno poručuje.

Istina, svi znaju da SDP-u ne ide dobro već dulje vrijeme, no možda to nisu trebali na takav način poručiti. Možda bi trebali dati otkaz kompletnom stranačkom PR-u i marketingu, za početak. Hajde, ovog puta bar nisu spominjali štrik, ali plakat je i dalje potpuno montipajtonovski, kao i cijela stranica. O likovima na slikama da se ne govori, izravno iz naturalističkog romana. Hugoovi “Jadnici”. Upravo bizarni cringe.

Hajde, SDP, recite mi, molim vas, da to niste vi. Da su vas hakirali. Da je to kampanja koju su protivnici platili da vas oblate lažno se predstavljajući. Ako nije to, onda ili imate petu kolonu u stranci ili ste stvarno totalni promašaj u svemu, medijski i politički posve nepismeni, a PR-ovac vam je žešći kreten.

Penavin plakat za Vukovar možda je sirov u poruci, grafički diletantski, ali je s aspekta političkog marketinga efektan. SDP-ova neopisiva kampanja samo pokazuje da im stvarno nije dobro. Ako ne mogu osmisliti bar donekle suvislu predizbornu kampanju, neku koja bar ne bi bila predmetom sprdnje, kako, pobogu, misle voditi državu?









I onda se čude što im Možemo, ekipa na rubu karikature, preotima vodeće mjesto na lijevoj oporbi i što je HDZ, uza sve svoje afere kojima se ne zna broja, na vlasti tko zna otkad i tko zna dokad još. Račan je bio manje-više bezidejni aparatčik, ali se razumio u politiku. Milanović je bio promašaj od premijera, ali ima karizmu i zabavlja mase svojim provalama. Grbin ima dva metra i deset, ženu s diplomom kupljenom u Zenici i što još?

I dalje mulja: Goldstein na desnici

Goldstein kaže da mu nije baš ugodno što je desnica u Hrvatskoj sad na proizraelskoj strani. A je li mu baš bilo ugodno biti na ljevici dok je Tito ljubovao s Arafatom, udomljavao teroriste poput Carlosa, Tito koji nije nikad priznao Izrael i koji je Židovima nakon rata konfiscirao svu imovinu, a brojne ni krive ni dužne, uključujući i svoje partizane, poslao na Goli?

Nije čak ni primijetio da je desnica u Europi i svijetu oduvijek bila na izraelskoj strani, dok su komunisti oduvijek bili na strani terorista i neprijatelja judeokršćanske civilizacije jer su i sami teroristi i neprijatelji judeokršćanske civilizacije. Divno je to kad stari Jugoslaven, komunist i titoist otkrije Židova u sebi. Pod stare dane. Dosad je Židov bio uglavnom prigodno, kad je trebalo nešto reći o ustašama.









No njegovo viđenje sukoba Izraela i Hamasa posve je realno, istina je da Hamas odbija svako političko rješenje, bilo kakvu mogućnost pregovora o bilo čemu, i da im je jedini cilj, što jasno piše u njihovu manifestu, uništenje Izraela i Židova prvo, a kršćana malo kasnije. I da se s onima koji sve koji bi do mira došli pregovorima smatraju izdajicama ionako nema o čemu pregovarati. Hamas je, uostalom, postigao ono što mu je i bio jedini bitan cilj u ovom trenutku – učinio je političko rješenje apsolutno nemogućim i pokrenuo rat do istrebljenja koji će više nego skupo stajati i Izrael i Palestince.

Samo što njegovo viđenje rata u Hrvatskoj i dalje nije realno. Pa tako sad kaže da mediji na zapadu posve nekritički prihvaćaju Hamasove uglavnom izmišljene brojeve mrtvih u Gazi, naročito djece. Što je točno. Samo bi bilo dobro da je primijetio da su se jednako napuhivale i brojke iz Jasenovca, pa i brojke mrtvih nakon Oluje.

Goldstein, upitan da usporedi optužbe na račun Izraela o prekomjernom granatiranju Gaze s optužbama na račun HV-a o prekomjernom granatiranju Knina, kaže: “Kontekst je važan. Srpske civile Beograd je iskorištavao, ali ne tako brutalno da budu živi štit. Vojska se nije branila tako da ostavi žene i djecu u Kninu, oni su išli s njima.”

Goldstein, muljaš! Knin i nije granatiran nakon što su civili s vojskom otišli iz njega! Je li prekomjerno granatiran dok je ondje garnizon bio sred grada, pitanje je bilo jasno? Jesu li oni u Kninu isto tako koristili svoju “autonomiju” kao poligon za napade na Hrvatsku i je li jednako tako bilo legitimno otkloniti opasnost od svojih granica?

I naravno da je lijepo primijetio da Izrael nije država aparthejda, milijuni Arapa žive i rade u njemu, za razliku od arapskog svijeta i Gaze, gdje su kršćani i Židovi uglavnom istrijebljeni. Samo nije primijetio da se, kad se Hrvatsku optuživalo za odnos prema Srbima, žmirilo na sustavno protjerivanje i odnarođivanje Hrvata u Vojvodini.

Kada već kaže da je Izrael jedina demokratska država u cijeloj toj regiji, što je neosporno, ne bi li baš mogao i priznati da je Hrvatska jedina demokratska država, uz Sloveniju, na području bivše SFRJ? Jer, današnja Srbija je sve prije nego demokratska, za BiH je pitanje je li uopće država, a Crna je Gora uglavnom poligon za izražavanje ambicija rusko-srpskog (polu)svijeta. Ne, Goldstein i dalje mulja. Srbija mu je i dalje super, kao i Izrael, a Hrvatska je i dalje suspektna i ustašija. Kad napiše analizu hrvatsko-srpskog sukoba iz jednake perspektive iz koje je analizirao izraelsko-palestinski, koristeći jednake kriterije, onda ćemo moći razgovarati je li ozbiljan povjesničar i inelektualac ili obično jugosrpsko spadalo.

Stipini Memoari: Mesić ima dugu povijest laganja

Stipe Mesić ima dugu povijest laganja. Puno je puta ulovljen u laži i svaki put bi priznao samo ono što bi snimka dokazala, ali bi ostao uporan u ostatku svojih “istina”, dok i njih neka snimka ili dokument ne bi demantirali. Recimo, lagao je da nikad nije bio svjedok u Haagu pa je isplivalo njegovo svjedočenje.

Lagao je da nikad nije pjevao ustaške pa je isplivao video, na što se poput podjednako lažljivog Porfirija vadio da je samo otvarao usta. Lagao je da nije primio nikakve čekove u Australiji pa je isplivala snimka na kojoj ih trpa u džep. Rekao je da Finci nikad nisu protiv njega digli optužnicu za slučaj Patria pa je stoga nevin, ali je u finskoj optužnici po kojoj se sudilo menadžerima Patrije jasno navedeno da je on osoba koja je primila više od 600.000 eura, a suditi mu je trebala Hrvatska.

I onda taj istinoljubivi bivši predsjednik s doživotnim uredom izda svoja sjećanja i napiše da su u Tuđmanovu sefu nađeni teški milijuni koje je dijaspora slala za Hrvatsku. Nije rekao jesu li u tom sefu nađeni i oni njegovi nestali čekovi koje je njemu dijaspora dala pa mu ih je žena oprala s hlačama. Što je izgovor koji vrijeđa inteligenciju čak i Ave Karabatić. Napisao je i da je Šušak bio udbaš, što je inače trač koji je Udba širila i dok je Šušak bio živ kako bi ga kompromitirala, i kako je Tuđman bio činovnik u NDH, a svi oko njega ustaše, zaboravivši da je bio najveći ustaša u HDZ-u devedesete.

Poznato je već da nije teško reći kad Mesić laže: usta mu se miču. No valja podsjetiti: misteriozni sef iz predsjednikova ureda za koji se vjerovalo da deset godina krije tajne pokojnika komisijski je otvoren još 2010., za Ive Josipovića, i tada se pokazalo da u njemu nema nikakvih tajnih dokumenata o kojima se godinama pričalo i nikakvih milijuna. Ali otkrilo se još nešto: tada već biviši predsjednik države Stipe Mesić ipak je otvorio taj sef i koristio se njime!

U sefu je pronađeno deset kutijica s odlikovanjima, mali medaljon, plastična prazna bočica i tri Mesićeva osobna dokumenta koja onamo nikako nije mogao staviti Franjo Tuđman. To su tada potvrdili i iz Ureda predsjednika Ive Josipovića, koji je i naložio da se sef otvori kako bi se raščistile sve dvojbe vezane uz njegov sadržaj. Kada su tada novom predsjedniku potvrdili da ključa doista nigdje nema, odlučeno je: sef će biti otvoren nasilu. Kamo je nestao ključ, nije teško zaključiti: Mesić se koristio sefom, a nakon toga ključ više nikad nije viđen.

Dakle, Mesić je tom svojom pričom – u koju, doduše, nitko ne vjeruje – zapravo optužio samog sebe. Jer se jedino ON služio tim sefom nakon Tuđmanove smrti i nitko drugi! Ako su ondje 2000. bili milijuni, mogu biti samo kod Stipe.

No samo je u Hrvatskoj moguće da netko zamrači čekove, da nikad ne odgovara pred sudom za to i sto drugih lako dokazivih stvari i da onda nekog drugog optuži za ono što je on sam radio.

Da ne govorim da je samo u Hrvatskoj moguće da netko dopusti britanskom “novinaru” da mjesecima “istražuje” strogo povjerljive dokumente iz arhive, da ti dokumenti onda postanu temeljem za optužnice protiv hrvatskih generala i Hrvatske kao takve i da nikad ne odgovara. Da čovjek koji je s Manolićem de facto pokušao meki državni udar usred rata nakon toga postane “ugledni građanin” i netko komu se vjeruje. Da netko tko nikad nije objasnio odakle mu milijuni za kuću može izdavati memoare i blatiti sve oko sebe. A blaćenje je uvijek s velikim vremenskim odmakom, kad više nema živih svjedoka niti može biti dokaza.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Dnevno.hr