Upozorenje Putinu? NATO prvi put na vojnoj vježbi simulirao upotrebu Članka 5.

Velike vojne vježbe NATO saveza u Baltičkom moru, koje su započele 11. rujna, okončane su danas sudjelovanjem protuminskih i pomorskih vojnih grupa koje su se pridružile više od 3.000 mornara, marinaca i avijatičara na ovom prostoru.

Velika pomorska vježba koja je organizirana pod vodstvom Njemačke osmišljena je kako bi se izgradila interoperabilnost na visokom nivou te pokazala borbena spremnost i odlučnost zemalja sudionica da se odvrati agresija.

“Uvijek smo željeli iskoristiti svaku priliku da treniramo s našim saveznicima i partnerima. Danas, više nego ikada, za Alijansu je relevantno da pokažemo sposobnost i spremnost da se zaštitimo, patroliramo vodama i pokažemo solidarnost, snagu i kredibilno odvraćanje”, javili su iz NATO-a.

Ove godine, u vježbi na Baltičkom moru, koje od ulaska Finske mnogi nazivaju “jezerom NATO saveza”, sudjelovalo je 14 članica NATO-a.

