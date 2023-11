Upozorenje meteorologa za naredne dane: Olujno nevrijeme, tuča, pijavice

Autor: Zlatko Govedić

U narednim danima očekuje nas nastavak kiše i lošeg vremena kako na kopnu, tako i na moru.

U nedjelju će u Hrvatskoj prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom, ponekad popraćenom izraženim pljuskovima i grmljavinom, posebno duž obale Jadrana i okolnih područja gdje će lokalno biti i obilnih oborina, prema prognozi DHMZ-a.





Sredinom dana sa zapada očekuje se postupno smirivanje padalina i smanjenje oblačnosti. Vjetar će puhati umjereno do jako s jugozapada i juga, a na gorju i duž obale Jadrana će biti olujan, a početkom dana i jugo.

Prema večeri, vjetar će posvuda oslabiti. Najniža temperatura zraka na kopnu kretat će se između 8 i 13 stupnjeva Celzijusa, dok će na Jadranu biti između 13 i 18 °C. Najviša dnevna temperatura većinom će se kretati između 17 i 22 °C, s nešto nižim vrijednostima u gorju.

Cijelo područje Jadrana trenutno je pod narančastim meteoalarmom, što ukazuje na izrazito snažno, a ponegdje i olujno jugo, prema DHMZ-u.

HRT je objavio detaljnu prognozu:

‘U noći na nedjelju slijedi novo jače naoblačenje s kišom, često u obliku pljuskova s grmljavinom, najprije na sjeverni Jadran i gorske krajeve. Mjestimice će biti i obilne kiše, pa su moguće i bujične poplave. Puhat će jak i olujan jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 10 °C, na Jadranu između 14 i 16 °C. Najviša dnevna od 13 do 17 °C, uz obalu između 18 i 20 °C.









U Dalmaciji promjenjivo oblačno s kišom i grmljavinom, a ponegdje je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme. Puhat će jak i olujan jugozapadni i južni vjetar pri čemu će more biti valovito, mjestimice i jače valovito. Jutarnja temeratura zraka od 10 do 12 °C, na moru između 15 i 18 °C, a najviša dnevna uglavnom od 17 do 22 °C.

Podjednaka temperatura i na jugu Hrvatske, gdje će biti umjereno i pretežno oblačno s kišom, uglavnom u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, koji ponegdje mogu biti jače izraženi. Puhat će jak i olujan južni vjetar.

U središnjoj Hrvatskoj u noći i u nedjelju prijepodne većinom oblačno s kišom, ponegdje moguća i obilnijim pljuskovima. Poslijepodne prestanak oborina i djelomično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 9 do 12 °C, a najviša dnevna između 17 i 19 °C.









U Slavoniji, Baranji i Srijemu podjednaka temperatura. Uz promjenjivu naoblaku bit će kiše, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana. Puhat će umjeren i jak jugozapadni vjetar.”

“Na kopnu u ponedjeljak i utorak djelomice sunčano i razmjerno toplo s kišom uglavnom u gorskim krajevima. U srijedu promjenjivo s češćom kišom, te uz malo nižu temperaturu zraka.

Na Jadranu u prvoj polovini idućeg tjedna i dalje promjenjivo i nestabilno često s kišom, osobito u utorak i srijedu i u obliku pljuskova. Puhat će slabo do umjereno jugo i južni vjetar, koji će u srijedu okrenuti na sjeverozapadnjak”, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.