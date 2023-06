‘UPLATI ČETIRI TISUĆE EURA ILI IDEMO NA SUD!’ Strukaru na adresu stiglo neugodno iznenađenje: ‘Ovo je prikrivena iznuda’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je 1. ožujka u televizijskoj emisiji ‘Otvoreno’ na HRT-u pulski gradonačelnik Filip Zoričić imao javnu debatu s PR stručnjakom Vedranom Strukarom, sada, puna tri mjeseca kasnije, sjetio se da od tog dana pati od duševnih boli. Strukaru je tako na adresu stiglo neugodno iznenađenje u obliku prijave štete i prijedloga za izvansudsku nagodbu.

Zoričić je tako putem odvjetnika zatražio 30.000 kuna, tj. skoro 4.000 eura, da mu se uplati na račun kao odšteta za duševne boli koje trpi nakon emisije jer će u suprotnom, kako je napisao, “svoja prava ostvarivati u parničnom postupku pred nadležnim sudom”.

U istom dopisu pulski gradonačelnik piše Strukaru da je zbog navedene rasprave pred kamerama u direktnom tv prijenosu bio izložen neugodnim pitanjima prijatelja i rodbine te podsmijehu šireg kruga osoba u sredini u kojoj živi i radi. Strukarove izjave zbog kojih trpi duševne boli odrazile su se, piše Zoričić, i na članove njegove uže te šire obitelji koji su također bili izvrgnuti neugodnostima i podsmjesima…





‘Usred emisije je javno rekao da se on povlači jer da sam ja sve rekao’

A što je to u televizijskoj debati izrekao PR stručnjak Vedran Strukar da gradonačelnik Pule Filip Zoričić već puna tri mjeseca trpi duševne boli?

Prema dopisu Zoričićeve odvjetnice Marijete Pavlović, u čijem smo posjedu, Strukar je u javnoj debati konstatirao da je Zoričić zabranom koncerata narodne glazbe u Puli zapravo u predizbornoj kampanji jer ima ambicije na nacionalnoj razini, da je njegova sklonost zabranjivanju dugog vijeka, da je u pulskoj gimnaziji skidao hrvatske grbove iz učionica i na ista mjesta stavljao raspela “jer je smatrao da raspela moraju biti edukativna norma u pulskoj gimnaziji”…

“Svašta sam ja još rekao u toj istoj tv raspravi, gospodin Zoričić je u svakom trenutku mogao reagirati da je htio i demantirati gore spomenute navode, a nije. Usred emisije je javno rekao da se on povlači jer da sam ja sve rekao. Također, ovo je samo mali isječak cijele rasprave iz naše debate, na koju se on uopće ne osvrće. Da ne kažem kako me čudi što njegova odvjetnica spominje napisani tekst, ispada kao da sam nešto negdje napisao, a ne uživo raspravljao sa Zoričićem pred tv kamerama.

‘Ovo je prikrivena iznuda’

Uglavnom, iza svake rečenice i navoda koju sam kazao u emisiji “Otvoreno” u potpunosti stojim i uopće se ne plašim niti strahujem od njegovih tužbi. Sve što sam rekao javno je dostupna istina.

No, vrlo bih rado istaknuo da u 30 godina medijskog djelovanja nikad u životu nisam primio ovakvo pismo koje je, po mojoj procjeni, zapravo prikrivena iznuda. Iznuđuješ 30.000 kuna zato što si loše prošao u javnoj raspravi, šalješ broj računa na koji da ti se plati, a ako ti se ne plati, prijetiš tužbama. Onda me valjda tužiš odmah i čekaš pravomoćnu presudu da se vidi tko je u pravu.

Ovaj njegov novi potez, po mom vrijednosnom sudu, samo potvrđuje i dalje status koji pulski gradonačelnik danas uživa u javnosti. Naravno, u slučaju da se ikad susretnemo na sudu, ili u nekom drugom medijskom duelu, s najvećim zadovoljstvom ću se odazvati jer, ponavljam, stojim iza svake izrečene tvrdnje i radujem se novoj debati”, kazao nam je PR stručnjak Vedran Strukar komentirajući pismo u kojem ga pulski gradonačelnik izravno traži novac da se oporavi od duševnih boli koje mu je navodno nanio.









Spornu emisiju pogledajte u nastavku.