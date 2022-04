‘UPITNO JE ŠTO SE RADI’ Penava optužio Vladu da skriva istinu, traži zamrzavanje cijena: ‘Kako ste mi to pomogli ako ste mi uzeli deset, a vratili ste mi dva?’

Autor: Dnevno.hr/A.F.

Predsjednik Domovinskog pokreta, Ivan Penava, član Domovinskog pokreta, Tomislav Josić te saborski zastupnik Domovinskog pokreta, Stipo Mlinarić, održali su konferenciju za medije na temu političkih aktualnosti.

“Govorit ćemo o dvije točke, jedna je najvažnija za Hrvatsku danas, za sve naše građane, a to su enormna poskupljenja koja se događaju oko nas. Svjedočili smo da sam zajedno sa svim obrtnicima i Obrtničkom komorom u Gradu Vukovaru napravio konferenciju kako bi javnosti otkrili tempo galopirajuće inflacije koja je već mjesecima u RH prisutna, nažalost uz jednu ogromnu negaciju te realnosti od strane Vlade RH”, rekao je Penava.

Dodao je kako su na primjeru obrtnika Grada Vukovara pokazali da je račun za struju u pekarama, frizerskim salonima, ugostiteljskim objektima i proizvodnim pogonima rastao po tri puta. Na primjeru jedne konkretne pekare pokazali su kako su troškovi struje rasli sa 6000 na 18.000 kuna.

Teret podnijeti jednako

“Osim toga, iznio sam i podatak da svi gradovi, sve općine i tvrtke dobivaju redovno račune za struju; ti računi za struju temeljem javne nabave koje smo dobili u Gradu Vukovaru su preko 300 posto viši u odnosu na isti period prošle godine, odnosno cijelu prošlu godinu. Zašto je ovo bitno, zašto ovo govorim? Zato što je apsolutno neprihvatljivo da Vlada RH, sakrivajući istinu, svaljuje odgovornost za poskupljenja na gospodarstvo. Nalazimo se u teškom trenutku krize i enormnog porasta cijena, gdje svaljivati odgovornost na druge dionike našega društva je neodgovorno i ne služi ničemu, nego služi stvaranju razdora među nama, što je zadnje što nam treba u ovom trenutku”, naglasio je Penava.

Komentirao je da je trebalo sjesti za stol i teret krivnje podnijeti jednako. Ističe da se Vlada hvali koliko je inkasirala na povećanju PDV-a u prvom kvartalu ove godine, a s druge se strane pokušava demagoškim floskulama prikazati kao nekakav paćenik koji je izdvojio 4,8 milijarde kuna pomoći građanima.

Države zamrznule cijene

“Dakle, kako ste mi to pomogli ako ste mi uzeli deset, a vratili ste mi dva? I što je najgore u tome svemu, optuživati i svaljivati odgovornost na onoga tko je lokomotiva svake države, a to je gospodarstvo, gospodarski sektor, nije korektno, a složit ćemo se da nije ni mudro. Podsjetit ću da je Domovinski pokret davno izašao s tezom da osnovne živežne namirnice u RH ne smiju biti luksuz nikome. Prije pola godine, percipirajući što će se dogoditi sada, ali i cijelu ovu godinu, vrlo smo jasno rekli da ulje, brašno, šećer, dakle, osnovne živežne namirnice ne smiju biti luksuz apsolutno nikome”, kazao je Penava.

Naglasio je da svjedočimo da postoje države u Europi koje su zamrznule cijene određenih proizvoda, štiteći životni standard, one osnovne životne potrebe, a među kojima su hrana, topao dom, struja. Pojasnio je i da su zamrznule te cijene i da nisu dozvolile ugrožavanje standarda života svojih građana.

Ulje naraslo na 20 kuna

“Naša se Vlada, nažalost, odlučila za drugi model, koji je po meni pogrešan, a kroz vrlo maglovite teze o 4,8 milijardi kuna za koje je jako upitno tko će ih dobiti i pod kojim uvjetima, zapravo je pokušala populistički stvoriti dojam da se nešto radi, a zapravo je upitno što se radi. Stav je Domovinskog pokreta da još nije kasno, da već danas treba zamrznuti cijene, detektirati koje su to namirnice koje su osnovna životna potreba i čuvati ih, jer naprosto ne vidim kako će umirovljenici s 1000, 1200 ili 1400 kuna mirovine preživjeti ova poskupljenja. Svjedočimo već pomalo da je ulje na 20 kuna u određenim dućanima”, naglasio je predsjednik Domovinskog pokreta.

Izrazio je čast i zadovoljstvo što je uz njega na konferenciji i Tomislav Josić, heroj Domovinskog rata, koji je pristupio Domovinskom pokretu. Poručio je kako je riječ o heroju obrane grada Vukovara, čovjeku koji je oružje položio 20. studenoga 1991. godine, koji je prošao srpske koncentracijske logore, a šest mjeseci od toga proveo u samicama tih istih logora.





Pristupila im vukovarska legenda

“Osjećam potrebu izraziti čast i zadovoljstvo zbog takvog heroja koji stoji uz bok i našem Stipi Mlinariću Ćipi. Jer to je ono što Domovinski pokret je, vukovarska Hrvatska, jaka Hrvatska, unatoč svim izgledima hrabra Hrvatska, Hrvatska koja se ne boji izazova, Hrvatska koja pronalazi rješenja za svoj narod u puno težim okolnostima nego što su današnje, i mislim da ga upravo ova dva čovjeka na najbolji mogući način simboliziraju. Gospodinu Josiću želim vrlo plodonosan rad, kako je radio i do sada, na korist i dobrobit hrvatskoga naroda i hrvatske države. Jer to su istinski heroji Domovinskog rata koji ni u jednom jedinom milimetru nisu ukaljani ničime, koliko god se ovi ili oni trudili sve ove godine da im nanesu štetu. Mislim da je ovo pojačanje radosna vijest za sve pratitelje Domovinskog pokreta i za cijelu političku scenu u Hrvatskoj”, zaključio je Penava.

Tomislav Josić izjavio je kako s gradonačelnikom Vukovara surađuje dugo godina, kako misli da dobro surađuju i kako su uspjeli puno toga promijeniti u Vukovaru pa stoga vjeruje da je došlo vrijeme da probaju neke stvari promijeniti i u Hrvatskoj.

Prijatelji od prije rata

“Znamo svi da ovdje ne valja puno toga i da bi puno toga trebalo promijeniti. Nažalost, svi govore o promjenama, ali se ništa ne promijeni. Ja se nadam da će ova ekipa biti voljna da se neke stvari stvarno promijene, da krenemo na bolje i da naša djeca ne odlaze iz Hrvatske, nego da ostanu ovdje i da pokušaju popravljati i napraviti da Hrvatska bude onakva kakva je bila i kakvu su sanjali oni koji su dali živote da bi mi danas živjeli u slobodnoj Hrvatskoj”, rekao je Josić.









Stipo Mlinarić je istaknuo da mu je Tomislav Josić prijatelj iz rata, pa i od prije, te da su Tomislav i njegov brat Miroslav čestiti momci, pravi borci koji su ratovali na 500 metara od njega, kao i to da su heroji u ratu, ali i heroji u miru. Dodao je da nisu niti ukaljani, niti uprljani, te da su se štoviše izložili, a pogotovo Tomislav Josić, zbog ćiriličnih ploča u Vukovaru, kad je Milanovićevoj vladi rekao ‘ne ćirilici u Vukovaru, nije vrijeme i nikada neće ni biti vrijeme’. “Imao je hrabrosti napustiti svoj komfor, izaći pred javnost i stati u obranu hrvatskog Vukovara od ćiriličnih ploča. Izuzetno mi je drago da je pristupio Domovinskom pokretu, sad ih dobivamo sigurno puno više”, kazao je Mlinarić.