Upaljeni meteoalarmi za gotovo cijelu Hrvatsku: Stiže nova nagla promjena vremena

Autor: I.J.

Danas će u većini Hrvatske biti djelomice sunčano, ali nestabilno. Kako izvještava Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) biti će više, oblaka osobito na zapadu, a od sredine dana ponegdje kiša, lokalno i izraženiji pljuskovi s grmljavinom te prolazno pojačan vjetar.

Prema jugu i istoku uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, duž obale i jugozapadni, a navečer bura. Najviša temperatura zraka između 29 i 34 °C.

Za cijelu Hrvatsku, osim za dubrovačku i osječku regiju, na snazi je meteoalarm zbog potencijalno opasnog vremena. Upozorava se na vjetar koji bi ponegdje mogao puhati i 75 km/h kao i na grmljavinsko nevrijeme. Na stranicama DHMZ-a Zagrepčane se upozorava na kišu od 11 sati.

Pretežno sunčano

Posve stabilno neće biti i tijekom utorka. Sutra će duž obale biti pretežno sunčano. U unutrašnjosti će biti oblačnije, a popodne rijetko gdje može biti pokojeg pljuska.

Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će umjerena do jaka bura malo oslabiti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a najviša dnevna uglavnom od 29 do 34 °C. Sutra je za Jadran na snazi meteoalarm zbog vjetra.









Pogoršanje stiže tijekom srijede. Temperatura će pasti i do 21 °C, a padati će i kiša.