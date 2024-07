Upaljeni meteoalarmi, vrijeme postaje opasno: Ovim hrvatskim regijama prijete tri nepogode

Autor: M.D.

Državni meteorološki zavod (DHMZ) upalio je meteoalarm za cijelu Hrvatsku. U većem dijelu zemlje je na snazi žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena. U osječkoj, zagrebačkoj, karlovačkoj, gospićkoj, kninskoj i dubrovačkoj regiji lokalno su mogući izraženiji i obilniji pljuskovi s grmljavinom i olujnim udarima vjetra.

Moguće su urbane i bujične poplave. No, u dubrovačkoj, splitskoj i kninskoj regiji na snazi je narančasti meteoalarm zbog kombinacije visokih temperatura, snažnog vjetra i grmljavinskog nevremena.

Posebno bi trebali pripaziti stanovnici izloženijih područja te oni koji su se našli u prirodi. Ponegdje su šanse za grmljavinsko nevrijeme veće od 60 posto. No, tako je bilo i najavljeno u ranijoj prognozi DHMZ-a.

Sutra već smirenje

Naime, Zavod je predvidio da će tijekom današnjeg dana u unutrašnjosti vrijeme biti promjenjivo i s kišom, ponegdje i s izraženijim pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi i grmljavina će ponegdje biti prisutni i na Jadranu. No, ondje će zapuhati jaka, ponegdje i olujna bura. Zbog nje će na snazi i sutra ostati narančasto upozorenje za Velebitski kanal.

Najviša dnevna temperatura na kopnu će uglavnom iznositi između 25 i 30, a na Jadranu od 31 do 35 stupnjeva. Vrijeme bi se sutra ipak trebalo smiriti, pa će prevladavati uglavnom sunčano vrijeme. Najniža temperatura će u četvrtak iznositi od 14 do 19 stupnjeva u unutrašnjosti, a na Jadranu od 22 do 27, dok će se najviša temperatura kretati od 27 do 33, u gorju od 23 do 26 stupnjeva.