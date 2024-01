Upaljena crvena upozorenja: Debeli minusi okovali Hrvatsku, a bit će još hladnije

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Nakon nedavne neuobičajene topline za doba godine u ovome tjednu valja nam se prilagoditi hladnoći, ponegdje čak i hladnom valu koji može utjecati na zdravlje.

Pritom će u većini kopnenih krajeva biti i cjelodnevnih temperaturnih minusa, koji su tijekom noći i jutra vrlo vjerojatni i ponegdje uz obalu, posebice od četvrtka na sjevernom Jadranu.

I danas debeli minusi

U unutrašnjosti danas pretežno oblačno, ponegdje slab snijeg. Na krajnjem sjeveru i istoku potkraj dana djelomično razvedravanje. Na Jadranu pretežno sunčano, mjestimice na sjevernom dijelu umjerena naoblaka, a može biti snijega nošenog burom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, ponegdje s jakim udarima.

Na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice uz olujne, podno Velebita i orkanske udare. Najviša dnevna temperatura između -5 i 0, na Jadranu od 6 do 11, ponegdje na sjevernom dijelu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 1 do 6 °C.

Upaljeni crveni meteoalarmi

Za tri regije upaljen je crveni meteoalarm. U riječkoj regiji, Kvarneru i na Velebitskom kanalu upozorenje je zbog orkanskih udara bure. Ostatak obale je, također zbog jakog vjetra, upaljen narančasti i žuti alarm.

Temperature će još padati

U srijedu i na kopnu razvedravanje te slabljenje vjetra pa će jutra idućih dana biti još hladnija, osobito u četvrtak, kad je moguć jak mraz i mjestimična magla.

U petak oblačnije i opet malo vjetrovitije. Dnevna temperatura ipak će malo porasti pa će biti većinom iznad 0 °C.









“Na Jadranu pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Bura će do četvrtka oslabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar, a u petak ponovno pojačati. Danju malo toplije, no jutra će biti hladna, pa bi minusa moglo biti i na obali, osobito u četvrtak kada bura oslabi.”, prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak iz DHMZ-a.