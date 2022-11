UPALJEN METEOLARM, VRIJEME BI MOGLO NEUGODNO IZNENADITI! Na nekim područjima vreba opasnost: Pogledajte što nas čeka u narednim danima

Autor: N.K

Nakon velikih kiša, vrijeme u Hrvatskoj se malo smirilo, ali i dalje je promjenjivo, pa se tako stalno izmjenjuju sunčana i kišna razdoblja. Tako će biti i u narednim danima, a za subotu je upaljen i narančasti alarm za Kvarner te crveni za područje Velebitskog kanala zbog olujne bure.

Opasno i potencijalno opasno vrijeme ograničeno je na područje Sjevernog Jadrana, a žuti meteolarm je oglašen za ostatak Hrvatske zbog magle.

Nestabilno vrijeme nastavlja se i idućih dana, a za velik dio Hrvatske upaljen je žuti meteoalarm, što označava potencijalno opasno vrijeme. Za dio zemlje upaljen je narančasti alarm, a radi se o području Kvarnera.





U subotu na istoku Hrvatske vjetar uglavnom slab, pa će jutro početi uz maglu i niske oblake, zatim će mjestimice biti sunčanih razdoblja, no prema večeri opet posvuda sve više oblaka, piše HRT u svojoj sinoćnjoj prognozi. Ponegdje je moguća i rosulja, a zbog niske jutarnje temperature zraka treba upozoriti i na poledicu na kolnicima. Poledica je još vjerojatnija u središnjoj Hrvatskoj, gdje će ujutro biti i temperaturnih minusa te mjestimične magle. Danju su moguća kraća sunčana razdoblja uz koja će temperatura zraka porasti na oko 7°C.

U gorju većinom oblačno, po kotlinama i maglovito, a može biti i slabih oborina. Na sjevernome Jadranu sunčanije, no puhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, pa će i more ponegdje biti valovito. Danju temperatura zraka od 13 do 16°C, no zbog jake bure doimat će se da je hladnije.

Mjestimice jaka bura pojačavat će osjet svježine i u Dalmaciji. U sjevernim predjelima moguća su kraća sunčana razdoblja, koja će južnije od Splita vjerojatno izostati. U unutrašnjosti jutro hladno, a danju oko 10°C, na obali i otocima od 14 do 16°C.

Malo toplije moguće na jugu Hrvatske, uz oblačno vrijeme, a navečer i u noći mjestimice može pasti i malo kiše. Veći dio dana puhat će umjerena bura koja će jačati prema večeri.









U nedjelju poslijepodne bura slabi duž cijele obale našeg dijela Jadrana, a već tijekom jutra oblaka će sa sjevera biti sve manje, pa će od sredine dana gotovo posvuda prevladavati sunčano. Većinom sunčano u Dalmaciji će biti i u ponedjeljak, dok će se na sjeveru naoblačiti, a oblačnije će u utorak biti i južnije.

Idućih dana na kopnu će dominirati oblaci, ujutro će ponegdje biti magle, a moguće su i slabe oborine. Uz povremeno umjeren sjeveroistočnjak, bit će relativno hladno.