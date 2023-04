UPALJEN CRVENI METEOALARM! Stiže promjena vremena: Bit će osjetno hladnije, divljat će jak vjetar

Autor: Dnevno.hr/ M.P.

Danas će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, na kopnu mjestimice oblačnije.

Ponegdje će biti kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na sjevernom Jadranu bura, a u Dalmaciji će istočnjak i jugo postupno okrenuti na buru i tramontanu.

U noći na ponedjeljak vjetar će posvuda jačati. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18 °C.





U noći na ponedjeljak vjetrovito, zapuhat će sjeverac uz osjetan pad temperature zraka, a na Jadranu će iznenada punom snagom zapuhati olujna na udare orkanska bura. Najviše dnevne temperature danas od 14 do 18.

U ponedjeljak osjetno hladnije

U ponedjeljak će, javlja DHMZ, biti vjetrovito i osjetno hladnije.

Na Jadranu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Na kopnu umjereno i pretežno oblačno, mjestimice uz mogućnost za malo kiše, u gorju i snijega. U unutrašnjosti će puhati jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar s olujnim udarima, a na Jadranu jaka i olujna bura, mjestimice s orkanskim udarima.

Najniža temperatura zraka uglavnom od 1 do 6, na Jadranu od 8 do 13, a najviša dnevna između 5 i 10 na kopnu te od 12 na sjevernom Jadranu do 19 °C na krajnjem jugu.

DHMZ upalio crveni meteoalarm

Zbog jakog vjetra, DHZM je za velik dio obale u ponedjeljak izdao crveno upozorenje. Radi se o upozorenju da je vrijeme izuzetno opasno, a uglavnom se radi o jakom i mjestimice olujnom vjetru

“Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu”, piše na stranicama DHMZ-a.