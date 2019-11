UPALJEN CRVENI ALARM! Pljuskovi, grmljavinska nevremena i bujične poplave stvarat će velike probleme narednih dana

Autor: Dnevno

meteorolozi su danas objavili vremensku prognozu za tjedan koji je pred nama, a sudeći po njima, ona neće biti baš dobra.

Naime, HRT javlja kako će sutra u istočnoj Hrvatskoj kiše biti najmanje u usporedbi s našim ostalim krajevima, a u Podunavlju može čak i izostati. No bit će većinom oblačno i relativno vjetrovito, uz umjeren do jak jugoistočni i istočni vjetar te dnevnu temperaturu od 12 do 16 °C. U središnjoj Hrvatskoj temperatura će biti niža, do 10 °C, a kiša česta. Prolazno će zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar.

Na sjevernom će Jadranu prevladavati jugo – jako, prema otvorenome moru i olujno, a podno Velebita će puhati i bura. Jakog jugoistočnog vjetra bit će i u gorju. Bit će oblačno, uz često obilnu kišu – ponegdje i više od 60 litara po četvornome metru.

Obilne kiše bit će i u Dalmaciji, pa su lokalno moguće i bujične poplave, a zbog jakog i olujnog jugo i neke rive mogu biti poplavnjene. Premda će sunčana razdoblja biti prava rijetkost, danju će biti relativno toplo, od 14 do 18 °C.

Na jugu Hrvatske ponegdje i 20 °C. Prevladavat će oblačno, povremeno uz kišu. Navečer i osobito u noći na srijedu vjerojatni su obilni pljuskovi praćeni grmljavinom. Puhat će jako i olujno jugo zbog čega će i more biti valovito.”





I nastavak tjedna bit će nestabilan. U srijedu će još ponegdje u gorju te unutrašnjosti Istre i Dalmacije biti obilne kiše, a vjerojatnost za nju postoji i u dane vikenda. U četvrtak i petak oborine će biti najmanje, a ujutro je mjestimice moguća i magla. Temperatura zraka na istoku zemlje znatno iznad prosjeka – već u srijedu ponegdje moguće i više od 20 °C.

Na Jadranu će vladati jugo pa će kiša biti česta, ponegdje i obilna – u srijedu u Dalmaciji lokalno može pasti i više od 100 litara po četvornome metru. Jako i olujno jugo u srijedu će slabjeti i samo prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak, podno Velebita i buru. Ponovno obilnija oborina moguća je za vikend, kada će i jugo opet jačati.

DHMZ izdao upozorenje

DHMZ je za sutra izdao upozorenje, a u pojedinim će regijama vrijeme biti potencijalno opasno. Najgore će biti na Jadranu, gdje je upaljen crveni alarm.