Uoči demokratskih predizbora, Trump razmišljao o nadimcima mogućih suparnika

Autor: Hina

Američki predsjednik Donald Trump je uoči prvih demokratskih predizbora u Iowi razmišljao o nadimcima za moguće suparnike na predsjedničkim izborima 3. studenoga. Bernie Sanders je jedan od favorita u Iowi, a Trump za njega misli da je komunist.

“Kad mislim na Bernija pomislim na komunizam”, rekao je predsjednik na Fox Newsu.

“U njemu vidim socijalista, puno više od socijaista. Ali barem ne odstupa od svog uvjerenja”, dodao je govoreći o “ludom Berniju”

Potom se okrenuo senatorici Elizabeth Warren “koja ne zna reći istinu” i koju je ranije nazivao “Pokahontas” aludirajući na djelomično indijansko porijeklo. Bivšeg potpredsjednika Joea Bidena Trump smatra “pospanim”.

“Gledam ga, izgleda pospano, Uspavani Joe'”, kaže Trump.

Za milijardera Michaela Bloomberga je rekao da je jako nizak i tvrdi da je za rasprave tražio kutiju na koju bi stao i izgledao viši.

“Nije problem biti nizak. Ali on želi kutiju za debate. Zašto bi na to imao pravo?”. Ekipa bivšeg gradonačelnika New Yorka je oštro reagirala na tu izjavu.

“Predsjednik laže”, odgovorila je Julie Wood, glasnogovornica kampanje. “On je lažljivac koji laže o svemu, o svojoj lažnoj kosi, debljini i umjetno preplanulom tenu”.

Američki predsjednički izbori održat će se za 275 dana.