‘UOBIČAJENI REPERTOAR VULGARNOSTI!’ Plenković uzvraća Milanoviću: ‘Raste broj primitivnih političara kao što je i on’

Autor: Ivan Grandov

Premijer Andrej Plenković daje izjavu za medije.

“Nisam ni slušao ni gledao što je on govorio. To je sve uobičajeni repertoar vulgarnosti, primitivizma i nekulture tog čovjeka. Raste broj primitivnih političara kao što je i on. Njegov doprinos svemu dobrome u hrvatskoj je čista nula. Predlažem da preslušate njegove izjave o DORH-u i USKOK-u 2020.”, rekao je.

“Zamislite samo da je osuđen glavni tajnik HDZ-a, pa to bi bila svakodnevna tema. U svakoj temi se sakriva srampota SDP-a, sortirnicu smo već zaboravili o čemu se radi. To je već toliko prozirno i dosadno”, rekao je.