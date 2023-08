Unuk bivše državne revizorice završio u zatvoru zbog droge: Imao je problema i sa Sabljom

Autor: Dnevno.hr

Nakon što mu je zbog opasnosti od bijega određen ekstradicijski istražni zatvor, iza rešetaka zatvora na splitskim Bilicama u subotu je završio 34-godišnji Luka Ivančić iz Zagreba, državljanin Hrvatske i BiH.

O Ivančiću se dosta pisalo posljednjih godina, a u javnosti je najpoznatiji kao unuk nekadašnje dugogodišnje državne revizorice Šime Krasić, javlja Slobodna.

Ivančić je uhićen dan prije oko 17.30 sati na graničnom prijelazu kod Trilja i to nakon što su policajci utvrdili da je za njim Okružni sud u Münchenu 29. lipnja ove godine raspisao europski uhidbeni nalog zbog sumnje da je sudjelovao u krijumčarenju više od 36 kilograma marihuane.





‘Slično kazneno djelo’

Naime, navodno ga njemačke ga vlasti sumnjiče da je početkom lipnja 2020. godine, radi daljnje preprodaje, prevezao u Njemačku više od 36 kilograma marihuane i pedesetak grama mješavine kokaina, a drogu je predao Peri J. u općini Karlsfeld koja je predgrađe Münchena. Sredinom lipnja njemački je sud odredio istražni zatvor protiv Ivančića, a dva tjedna kasnije izdan je Europski uhidbeni nalog po kojem je i uhićen na granici.

Nakon uhićenja Ivančić se pred sucem istrage splitskog Županijskog suda protivio izručenju Njemačkoj i nije htio govoriti o detaljima postupka koji se tamo vodi. Kazao je do sada odazivao svim pozivima sudova u Hrvatskoj i u Njemačkoj, a da za ovaj predmet nije niti pozivan te da je pred hrvatskim sudom u tijeku postupak izvršenja kazne zatvora u drugom predmetu zbog sličnog kaznenog djela.

A to “slično” kazneno djelo odnosi se na pravomoćnu presudu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu početkom ožujka ove godine kada je zbog kilograma heroina osuđen sporazumno na dvije i pol godine zatvora od čega bi iza rešetaka trebao provesti godinu dana (u što su uračunata dva i pol mjeseca koliko je nakon uhićenja bio u istražnom zatvoru – op.a) dok ostali dio kazne od 18 mjeseci neće “odguliti” ukoliko u roku od četiri godine ne počini neko novo kazneno djelo.

Prijavio Sablju policiji

Kako je tada pisao Jutarnji list, Ivančiću je tijekom 2021. godine nepoznata muška osoba predala 999,53 grama heroina za daljnju preprodaju nakon čega je on, svjestan da je promet drogama zabranjen, pristao čuvati opijate za novčanu naknadu. U zagrebačkom naselju Borovje na parkingu su ga 22. rujna 2021. oko 15.20 sati zatekla dvojica policajaca sa žutom vrećicom natpisa Tommy u kojoj su bila tri paketa heroina omotana folijom.









“Postupio sam nepromišljeno i žao mi je zbog svega. Prije nego što me policija zatekla s drogom, istu sam preuzeo od svog poznanika kojega ne želim imenovati. Nisam je nabavio radi daljnje preprodaje niti sam je ikad prodavao, nego mi je poznanik drogu dao na čuvanje. Mislio sam da se radi o travi ili kokainu, nisam znao da je u pitanju heroin. Pristao sam drogu čuvati za 700 eura jer bio sam u teškoj situaciji i trebao mi je novac”, kazao je tada na sudu Ivančić.









Njegovo ime spominjalo se u medijma koji mjesec prije presude i to nakon što je otkriveno da je zbog višegodišnje iznude policiji prijavio Tomislava Sablju, 41-godišnjaka koji je krajem travnja ove godine ubijen u noćnom klubu na zagrebačkoj Trešnjevci. Sabljo je bio jedan od organizatora krijumčarskog lanca droge koji je razbijen u USKOK-ovoj akciji “Tebra”. USKOK ga je teretio za šverc 15,7 tona marihuane, kao i da je organizirao paljenje automobila te pripremao fizičke napade na čelnike Dinama i druge osobe.

‘Prijetio mi je batinama, masakriranjem i otkidanjem glave’

Sabljo mu je, kako je to Ivančić ispričao istražiteljima, od svibnja do rujna 2022. godine na ime nepostojećeg duga telefonom prijetio da će ga izmasakrirati i otkinuti mu glavu te mu je prijetio i batinama ako mu ne isplati 6500 eura. Ivančić je kazao da je posudio novac kada je gradio zgradu na Horvaćanskoj u Zagrebu pa mu je trebao novac te da je sve vraćao dok nije završio u zatvoru zbog heroina.

“Kad sam izašao iz zatvora, rečeno mi je da dugujem 6500 eura, pa sam mu prošle godine u lipnju dao 1500 eura, a u kolovozu 1700 eura. Zašto? Zato što me valjda petnaest puta zvao i prijetio mi batinama, masakriranjem i otkidanjem glave… A tog dana u rujnu, kad sam ga prijavio policiji, vozio sam se Vukovarskom prema Heinzelovoj s prijateljem. Sabljo je bio u bijelom Mercedesu S klase, a ispred njega u drugom autu njegov kum.

Sabljo je spustio prozor te me, upitavši me za novac i govoreći mi da će me ubiti, ošamario, udario šakom i potom dvaput pljunuo – ispričao je Ivančić koji je Sablju tada policiji prijavio za iznudu. Njegova je majka, pak, kazala da je obitelj u zamjenu za otplatu duga prepisala tri nekretnine osobama koje je odredio Sabljo.