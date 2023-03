‘UNAPRIJED ZNAM ŠTO ME PO TREĆI PUT ČEKA!’ Bolest im je uzela već dva sina: Glasnovići sada imaju i bolesnog Antuna, ‘pitaju me ljudi često kakav mi je život’

Autor: N.K

Nakon dramatičnih pritisaka iz oporbe, premijer Andrej Plenković pristao je da se novim Zakonom o socijalnoj skrbi definira naknada u trajanju od 10 mjeseci za roditelje njegovatelje u slučaju smrti djeteta o kojem brinu. Spas je to za mnoge roditelje koji brinu o svojoj teško bolesnoj djeci i koji zbog toga nisu u mogućnosti sudjelovati na tržištu rada.

Jedna od njih je i Cicilija Glasnović (52) iz Zagreba majka mladića Antuna Glasnovića, oboljelog od vrlo rijetke, Battenove bolesti. Ona i njen suprug Marijan (59) već su izgubili dva sina, a jedno i drugo unaprijed znaju da će izgubiti i Antuna.

Cicilija i Marijan imaju pored Antuna i dvije kćeri te troje unučadi. Sretni zbog njih, itekako tuguju za sinom Nikolom, koji je umro 1997. sa samo četiri godine, i sinom Petrom, koji je kao osmogodišnjak preminuo godinu nakon svoga mlađeg brata. Nikola je imao dobroćudni tumor na mozgu, no stanje mu se zakompliciralo, Petar je, po svemu sudeći, imao istu bolest kao i Antun no za nju se tad nije znalo, pogotovo ne na ovim prostorima. Liječnici nisu ni puno kasnije znali što je Antunu, rođenom 2005., roditelji su tek slanjem uzoraka krvi u Finsku doznali o čemu je riječ. Bolest je genetska i izuzetno rijetka, ima ju tek petstotinjak djece, koja dožive najviše 12 godina. Antun je jučer proslavio 18. rođendan.





“Kad njega nešto boli, boli i mene. Kad je on dobre volje, i ja sam, kad sam ja tužna, i on je. Pitaju me ljudi često kakav mi je život, odnosno kakav je to Antunov život, ima li smisla. Ja život vidim, i vodim iz potpuno drukčije perspektive nego što je uobičajena”, rekla je Cicilija za 24 sata.

“Njegov život je moj život, on mene vodi i daje mi snagu. Svaki put kad Antunu nije dobro, ja mislim da je kraj. I unaprijed znam što me, opet, treći put u životu, čeka. Nikome ne želim da kroz to prođe…”, kaže Cicilija.

Ona je jedna od 5000 majki, roditelja-njegovatelja koji za ovo što rade primaju 4.000 kuna mjesečne naknade. To su sva njena primanja, za posao koji traje noć i dan.