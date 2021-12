‘UNAJMI SRBINA’ Našao svoj poziv uz opanke i šljivovicu: ‘Nekad dođem sa šajkačom, a nekad stavim titovku i crveni šal!’

Autor: Dnevno.hr

Čim slete u Srbiju, goste iz inozemstva dočekuje, kako ga tamošnji mediji opisuju, ‘najljepša osoba’ te zemlje.

Uz “pomaže Bog”, u opancima i s rakijom u ruci, turistički vodič Željko Petrović priređuje toplu dobrodošlicu za one goste iz inozemstva, poslovne partnere, ili članove obitelji koji žele doček na tradicionalan srpski način. Uslugu je nazvao “Unajmi Srbina”, piše NOIZZ.

Tako ih vodi kroz cijelu zemlju, predstavlja im znamenitosti među kojima su i stare srpske ‘kafane’ u kojima se hrana krčka na štednjaku smederevcu. No, kako bi im pružio pravu kućnu atmosferu, vodi ih svojoj majci na ručak.

“Tu je veliki osmijeh, rakija, a uz moje prijatelje vodiče možemo i svirati malo harmonike, trube, neko narodno kolo”, rekao je Željko koji smatra da posjetiteljima gostoprimstvo treba pokazati čim slete. Kada dočekuje goste u Beogradu, često se pojavi i u uniformi Titovih pionira. Smatra, Jugoslavija je atraktivna tema za strance.

“Prije svega to je priča o životnom stilu, načinu života, stvaranju i raspadu Jugoslavije. Titova figura kao političara i kao državnika također je interesantna. Imamo Muzej Jugoslavije koji je najposjećeniji u Beogradu, a mislim da tu ima prostora za još neki muzej koji će pričati o Jugoslaviji na neki različit način. Tako da ja, uz narodnu nošnju, nekad budem sa šajkačom, a onda kod Pionirskog parka stavim titovku, crveni šal i to opet izaziva osmjehe. Na taj način njima predstavim kako je to bilo – malo drugačije, a opet interesantno vrijeme za neke, eto, malo starije generacije”, rekao je za RTS i zaključio:

“Prvi izlazak u našu sredinu je susret s pravim Srbinom, u narodnoj nošnji, s osmjehom, raširenih ruku, s rakijom u džepu. Ovdje smo kako bismo oživjeli tradiciju i da je prikažemo našim ljudima koji žive u inozemstvu ali i strancima. Možda je Beograd baš prvi grad sa kojim imaju susret u Europi i lijepo je da se na taj način upoznaju s europskom kulturom, ali će se ovako prvo upoznati sa srpskom kulturom”,