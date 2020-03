UN: Više od 20.000 migranata stradalo na Sredozemlju

Više od 20.000 migranata stradalo je na Sredozemlju od 2014. godine, objavila je Međunarodna organizacija za migracije.

Posljednje masovno utapanje dogodilo se početkom veljače kada je brod s najmanje 91 putnikom nestao sjeverno od libijskog grada Garabulli, navode iz UN-a. “Stajalište IOM-a je da postoji hitna potreba povećanja kapaciteta za potragu i spašavanje na Sredozemlju”, rekao je Frank Laczko, glavni analitičar IOM-a .

