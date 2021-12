UMRO VELIKI PRIJATELJ BOSNE I HERCEGOVINE: Američki senator tražio skidanje embarga na oružje da se narod u Bosni obrani od srpskih snaga

Bivši američki senator i predsjednički kandidat Bob Dole (98) umro je u nedjelju, objavila je njegova zaklada na Twitteru.

Dole je umro u snu, objavila je Zaklada Elizabeth Dole. U veljači je bilo objavljeno da mu je dijagnosticiran rak pluća u odmaklom stadiju i da će početi s liječenjem. “Tužna srca javljamo da je senator Robert Joseph Dole jutros umro”, rekla je Zaklada u priopćenju. “Vjerno je služio SAD-u 79 godina”.

Dugogodišnji republikanski senator iz Kansasa bio je predsjednički kandidat svoje stranke 1996., ali nije uspio protiv demokrata Billa Clintona.

Bob Dole je javnosti u BiH ostao poznat i po tome što je kao član Kongresa SAD-a tražio sankcije za Srbiju i skidanje embarga na uvoz oružja koji je nametnut tadašnjoj Vladi Republike Bosne i Hercegovine. Dole je ovu inicijativu prvi put uputio u rujnu 1992. godine zajedno sa sadašnjim predsjednikom SAD-a Bidenom.

Pored podnošenja inicijative za ukidanje embarga, Dole i nekoliko drugih zastupnika ostali su upamćeni i po tome što su vršili pritisak na tadašnjeg predsjednika SAD-a da poduzme određene aktivnosti koje će dovesti do spriječavanja nastavka krvoprolića u Bosni i Hercegovini.

O njegovoj ulozi u Kongresu u kontekstu Bosne i Hercegovine nedavno je govorio i bivši američki senator Joe Lieberman koji je rekao kako je Dole bio jedan od onih koji se zalagao za Bosnu i Hercegovinu.

“Dole, ja i drugi senatori smo htjeli ukinuti embargo na naoružanje tako da možemo pomoći narodu u Bosni da se brani od srpskih snaga koje su napadale. Podignite embargo i napadajte srpske snage iz zraka. Europljani su nam rekli da nas ne mogu podržati te su rekli da ako pošaljemo vojne trupe da će europski humanitarni radnici biti u opasnosti. Međutim, što ćemo s ljudima koji su u BiH ubijani svaki dan? Bili smo veoma razočarani”, rekao je Lieberman.

Bob Dole was the type of man who at 96, unable to walk and struggling badly with his health, wanted to be held up so he could salute the casket of a fellow WWII veteran and former president pic.twitter.com/udvVDSYg17

— Sunny McSunnyface (@sunnyright) December 5, 2021