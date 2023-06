‘Umro od straha!’ Potres uznemirio građane: Dobro je zatreslo dubine Jadrana

Potres magnitude 4,5 zatresao je Jadran prema talijanskoj obali u 17:33.

Epicentar potresa udaljen je 30-ak kilometara od grada Rodi Garganico, a bio je na dubini od 10 kilometara.

Potres se osjetio i u Hrvatskoj.

“Zadrhtali zidovi i pod”, naveo je korisnik iz Sesveta na stranicama EMSC-a.

“Umro od straha”, napisao je drugi iz Rijeke.

🔔#Earthquake (#terremoto) M5.0 occurred 29 km NW of Rodi Garganico (#Italy) 4 min ago (local time 17:33:52). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/p0YorPqIcZ

🖥https://t.co/dPftnRZsX8 pic.twitter.com/vCLlWHXUhQ

— EMSC (@LastQuake) June 21, 2023