UMRO JE ZAPOVJEDNIK AZOVA! Bio je stroj za rat, a onda se pretvorio kostur: Na slobodi ga izdalo tijelo

Preminuo je Oleh Mudrak, zapovjednik 1. bataljuna pukovnije Azov, potvrdio je njegov nećak Danilo na svom Instagramu.

Oleh Mudrak proveo je šest mjeseci u ruskom zarobljeništvu i preživio eksploziju u logoru za ratne zarobljenike Olenivka. Iz ruskog zarobljeništva je pušten u rujnu prošle godine. Njegov nećak nije otkrio uzrok smrti, piše Ukrajinska Pravda.

Oleh Mudrak je branio Mariupolj još 2014., a sudjelovao je i u žestokim borbama za čeličanu Azovstal nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači prošle godine. Ruske snage su ga zarobile nakon što su ukrajinske snage napustile Azovstal, a u rujnu je vraćen u Ukrajinu u sklopu razmjene za zarobljenike.

Oleh Mudrak, commander of Azov’s 1st Battalion, defended Azovstal. Then he went through 6 months of Russian captivity.

Today his heart stopped beating. His nephew wrote: “Oleh lit up the hearts of everyone around him.”

RIP, Hero.

Photos: before and in Russian captivity. pic.twitter.com/jPVDB9JqZ7

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 22, 2023