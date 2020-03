UMRO JE MENADŽER 20.STOLJEĆA: Jack Welch promijenio je poslovni svijet, a zvali su ga ‘Neutron Jack’

Umro je Jack Welch, izvršni direktor General Electrica koji je transformirao tu kompaniju u najvredniju američku kompaniju zadnjih 30 godina, piše Financial Times.

Bio je izvršni direktor GE od 1981 do 2001., a bio je poznat po svojoj nemilosrdnoj poslovnoj logici kojom je dionice kompanije podigao za oko 3000%. Učinio je nešto zbog čega su mu se divili svi. Smatran je genijalcem i ikonom. Welch je od General Electrica stvorio giganta vrijednog 500 milijardi dolara te je 1999. postao najveća svjetska kompanija s obzirom na tržišnu vrijednost. Ispunio je naslovnice brojnih prestižnih magazina, a Fortune ga je prozvao i “Menadžerom stoljeća”.

“Jack je bio veći od života i srce General Electrica gotovo pola stoljeća. On je transformirao lice naše kompanije, ali i poslovni svijet”, rekao je Larry Culp, trenutni izvršni direktor GE.

“Kad sam ga zadnji put vidio, ono čega se sjećam vrlo jasno je kada me pitao, ‘ I, kako točno vodiš kompaniju?'”, dodao je Mr. Culp. “Jack je još uvijek bio unutra, posvećen uspjehu General Electrica… U čast Jacku, nastavit ćemo raditi točno ono što in od nas želio, a to je pobijediti.”

Welha je pratila slika nemilosrdnog čovjeka zbog stalnog rezanja troškova i radnih mjesta. Navodno je tokom svoje karijere otpustio desetke tisuća radnika, a poslovni svijet mu se divio na sposobnosti da poveća zaradu i tržišnu vrijednot kompanije. Zbog toga mu je nadimak bio “Neutron Jack”.

U samo pet godina prodao je preko 200 odjela i zatvorio desetak tvornica, godišnje je otpuštao 10 posto zaposlenika. Radnu snagu kompanije u tom je kratkom razdoblju smanjio za visokih 239.000, odnosno za trećinu.

O njegovoj smrti oglasio se i Trump. “Nije bilo poslovnog lidera kao što je ‘Neutron Jack’, napisao je Trump.