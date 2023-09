Umro je Bill Richardson, poznati američki diplomat i pregovarač: Zvali su ga ‘Indiana Jones’ diplomacije

Bill Richardson, bivši američki diplomat, kongresmen, ministar energetike i guverner Novog Meksika umro je u dobi od 75 godina, objavila je njegova zaklada.

U svijetu je poznat kao čovjek koji je osigurao oslobađanje Amerikanaca i drugih koje su držale razne autokratske vlade.

Prozvan je i ‘Indiana Jones’ američke diplomacije zbog odvažnih susreta s moćnicima na popisu američkih neprijatelja, poput pokojnog iračkog predsjednika Sadama Huseina, pokojnog kubanskog vođu Fidela Castra i venezuelanskog Nicolasa Madura.

Bill Richardson was a Mexican-American in national politics when there were not many. From Member of Congress, to presidential candidate, to ambassador and hostage negotiator, he did it all.

Rest in power, Governor.https://t.co/0ZfXFlRncD

— Congressman Chuy García (@RepChuyGarcia) September 2, 2023