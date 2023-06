Umrla žena koja je kucala iz lijesa na svom sprovodu: Vraćena u isto pogrebno poduzeće, obitelj je bila šokirana

Žena u Ekvadoru umrla je nekoliko dana nakon što su je članovi njezine obitelji na pogrebu pronašli živu u lijesu.

Bella Montoya (76) umrla je u petak poslijepodne nakon što je provela tjedan dana u bolnici na intenzivnoj njezi u obalnom gradu Babahoyo, rekao je njezin sin. Ekvadorsko ministarstvo zdravstva potvrdilo je da je umrla od ishemijskog moždanog udara. Čitavo vrijeme primala je obuhvatnu zdravstvenu skrb.

Nakon njezine smrti 16. lipnja, vraćena je u isto pogrebno poduzeće gdje je bila i prije prvih priprema za ukop na javnom groblju, izvijestili su lokalni mediji.

Ekvadorsko ministarstvo zdravstva formiralo je povjerenstvo stručnjaka da pregleda njezin slučaj.

Nakon što je 9. lipnja bila proglašena mrtvom, gospođa Montoya stavljena je u lijes i odvezena u pogrebno poduzeće u Babahoyu, jugozapadno od glavnog grada Quita.

No nakon gotovo pet sati u lijesu žena je kucala iz kovčega, što je čula njezina rodbina koja je pristigla kako bi je presvukla za sprovod.

