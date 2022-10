‘UMJESTO VJERE I LJUBAVI, REFLEKSIJA SRPSKE HEGEMONIJE!’ Penava komentirao duge brade i SPC u Vukovaru: Razočaran je, ‘trebali su biti puno produhovljeniji i puno mudriji’

Autor: N.K

O dolasku patrijarha SPC-a Porfirija u Vukovar kako bi posvetio crkvu na dan kada se obilježava obljetnica stradanja Blage Zadre, oglasio se gradonačelnik Vukovara Ivan Penava čiji je Domovinski pokret već ranije reagirao i poručio kako nemaju ništa protiv njegovog dolaska, ali ne na dan kada se grad prisjeća svog legendarnog zapovjednika. Penava je na groblje gdje su se polagali vijenci došao u društvu predsjednika Zorana Milanovića.

“Umjesto vjere i ljubavi, refleksija srpske hegemonije”

“Korak je to u krivom smjeru”, poručio je Penava, prenosi Media Servis.

“Dolazak bilo koga ispred Srpske pravoslavne crkve nakon što je Srpska pravoslavna crkva dozvolila sebi da proklamira jednog radikalnog četnika u liku i djelu Vojislava Šešelja, osuđenog haškog zločinca govori dovoljno samo za sebe. Dakle, s tim činom je, barem što se mene osobno, napravila jedan korak u krivom smjeru. Napravljen korak u krivom smjeru je definitivno crta koju ja osobno i vjerujem velik broj Hrvata ne možemo prijeći, niti ćemo prijeći.”





Penava kaže kako je više očekivao od crkve i njenih poglavara koji bi trebali proklamirati zajedništvo i mir.

” Trebali su biti puno produhovljeniji i puno mudriji. Te brade duge su trebale ipak značiti i simbolizirati nekakvu mudrost, prosvijetljenost. Nažalost, doživjeli smo ponovno u realizaciji Srpske pravoslavne crkve umjesto vjere i ljubavi i ekumenizma isključivo i onu istinsku nepatvorenu refleksiju srpske hegemonije.

“Dva dana su Vukovaru upisana, ne zlatnim, već crnim slovima”

Ranije je reagirao i Stipo Mlinarić, saborski zastupnik Domovinskog pokreta.

”Pred vama stoji čovjek koji je bio u Vukovaru kad je poginuo Blago Zadro. Dva dana su u Vukovaru upisana, neću reći zlatnim slovima, već nažalost crnim slovima. To je 18. studeni i 16. listopad, a to je za dva dana, kada je obljetnica pogibije Blage Zadre. Turbo vod, čiji sam bio pripadnik, bio je tamo kad je Blago Zadro poginuo. Mi smo ga izvukli mrtvoga. Tada gine pripadnik Turbo voda Zvonko Mlinarić – gine da bi ga izvukli mrtvog”, uvodno je ispričao Mlinarić.

Upozorio je kako baš 16. listopada ove godine Porfirije dolazi u Vukovar sa 11 vladika i kako je to čista provokacija. Dodao je i da je među vladikama i Ćulibrk, bivši specijalac koji je bio u Vukovaru, te da pričamo o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, istoj onoj koja je prije dva mjeseca odlikovala Vojislava Šešelja, koji je sa svojim paravojnim četničkim formacijama zajedno s JNA sudjelovao u napadu na Vukovar.

”Recite mi je li to slučajno? Kome to treba u gradu, koji je toliku žrtvu podnio? Na današnji dan u Sotinu, jednom malom prigradskom naselju Vukovara, ubijeno je 68 ljudi. Jučer je u Marincima bila obljetnica proboja prema Vukovaru, u kojem su izginuli pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko. Kome to treba na 16. listopada, za dva dana, znajući da je komemoracija za Blagu Zadru? Ustvari, ja znam i dečki koji su se borili znaju, ali Andrej Plenković, Gordan Jandroković i ekipa iz HDZ-a ne znaju jer nisu bili tamo, nisu gledali ni na koga, nisu riskirali svoj život”, naglasio je.