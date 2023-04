UMJESTO PREPLANULIH TIJELA, NA PLAŽI ĆE SE REDATI VOJNE FORMACIJE! Vrijeme curi, kopaju se rovovi: Ruski strahovi na otetoj zemlji se gomilaju, napuštaju svoja imanja

Plaže na Krimu su zatvorene za kupače i šetače zbog ruskih snaga koje na njima kopaju rovove i pripremaju obrambene položaje, očekujući ukrajinski napad i proljetnu ofenzivu.

Ukrajinske nevladine organizacije, s izvorima na okupiranom poluotoku, tvrde da su lokalne vlasti zatvorile plaže za kupanje diljem Krima.

Fotografije prikazuju posve prazne plaže s obrisima ruskih obrambenih utvrda duž obale, a Krimski vjetar, ukrajinski informativni kanal, objavio je i video koji pokazuje kako se iskopavaju rovovi duž plaža na Krimu.

Russian trenches on one of the beaches in Crimea. pic.twitter.com/6P1PzhA1z6

Grupa Informacijski otpor navodi da je vijeće krimskog naselja Štormovskog donijelo rezoluciju kojom se zabranjuje kupanje u selima Štormove i Popivka na zapadu krimskog okruga Saki, kao i na obali Crnog mora i jezeru Donuzlavu. Na Telegram kanalu Informacijski otpor navodi da su okupatori prethodno iskopali desetke kilometara rovova i postavili topništvo na ovim plažama uoči očekivane ofenzive Oružanih snaga Ukrajine.

Washington Post je objavio da su ruske snage gradile obrambene utvrde na crnomorskom poluotoku i uzduž prilaza Krimu iz okupirane južne Ukrajine, što je pokazala tvrtka za svemirska rješenja Maxar putem satelitskih snimaka.

❗️The Washington Post has published satellite images of large-scale defensive positions of the Russian Armed Forces, equipped on the Crimean Peninsula recently.









For obvious reasons, the largest positions are mainly built in the north of Crimea: near Lake Sivash near the pic.twitter.com/NkQnFQm4wq

— Zlatti71 (@djuric_zlatko) April 12, 2023